https://ria.ru/20241018/svo-1978716599.html

ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север"

Российская группировка "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и за неделю нанесла поражение формированиям 18 украинских... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:25

2024-10-18T13:25

2024-10-18T13:34

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

германия

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и за неделю нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, всего в зоне ответственности группировки, включая волчанское и липцовское направления, противник потерял свыше 2745 человек, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2745 военнослужащих, 23 танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер Stryker производства США", - добавили в МО РФТакже за это время были уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html

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россия

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курская область, россия, вооруженные силы украины, германия