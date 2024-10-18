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ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север"
Российская группировка "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и за неделю нанесла поражение формированиям 18 украинских... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:25
2024-10-18T13:25
2024-10-18T13:34
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и за неделю нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, всего в зоне ответственности группировки, включая волчанское и липцовское направления, противник потерял свыше 2745 человек, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2745 военнослужащих, 23 танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер Stryker производства США", - добавили в МО РФТакже за это время были уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, уточнили в МО РФ.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Германия
ВСУ потеряли более двух тысяч военных в зоне действий группировки "Север"
МО: ВСУ потеряли более 2745 военных в зоне действий группировки "Север"
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и за неделю нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, всего в зоне ответственности группировки, включая волчанское и липцовское направления, противник потерял свыше 2745 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.
Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2745 военнослужащих, 23 танка, из них два танка Leopard производства ФРГ
, 69 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США
, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции
, бронетранспортер Stryker производства США", - добавили в МО РФ
Также за это время были уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня, 75 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, уточнили в МО РФ.