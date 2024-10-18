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В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО - РИА Новости, 18.10.2024
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09:27 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html
В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО
В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО - РИА Новости, 18.10.2024
В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО
Суд в Приморье отправил под домашний арест женщину, не возвращавшую матери погибшего участника СВО взятые в долг деньги, которые потерпевшая получила в качестве РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:27
2024-10-18T09:27
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест женщину, не возвращавшую матери погибшего участника СВО взятые в долг деньги, которые потерпевшая получила в качестве государственных выплат в связи с потерей сына, сообщает прокуратура региона. "С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней женщины. По версии следствия, в 2022 году обвиняемая, достоверно зная, что знакомая ей мать погибшего участника СВО получила крупную сумму денег в качестве государственных выплат, попросила потерпевшую одолжить ей средства для открытия бизнеса. В результате она завладела почти 6 миллионами рублей. Несмотря на такую задолженность, обвиняемая, по данным следственных органов, передавала потерпевшей лишь незначительные суммы, создавая видимость исполнения обязательств.
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происшествия
Происшествия
В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО

В Приморье арестовали женщину, не вернувшую долг матери погибшего участника СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест женщину, не возвращавшую матери погибшего участника СВО взятые в долг деньги, которые потерпевшая получила в качестве государственных выплат в связи с потерей сына, сообщает прокуратура региона.
"С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней женщины. По версии следствия, в 2022 году обвиняемая, достоверно зная, что знакомая ей мать погибшего участника СВО получила крупную сумму денег в качестве государственных выплат, попросила потерпевшую одолжить ей средства для открытия бизнеса. В результате она завладела почти 6 миллионами рублей. Несмотря на такую задолженность, обвиняемая, по данным следственных органов, передавала потерпевшей лишь незначительные суммы, создавая видимость исполнения обязательств.
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