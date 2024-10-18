https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html

В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО

В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО - РИА Новости, 18.10.2024

В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО

Суд в Приморье отправил под домашний арест женщину, не возвращавшую матери погибшего участника СВО взятые в долг деньги, которые потерпевшая получила в качестве РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:27

2024-10-18T09:27

2024-10-18T09:27

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест женщину, не возвращавшую матери погибшего участника СВО взятые в долг деньги, которые потерпевшая получила в качестве государственных выплат в связи с потерей сына, сообщает прокуратура региона. "С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на один месяц 29 суток", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней женщины. По версии следствия, в 2022 году обвиняемая, достоверно зная, что знакомая ей мать погибшего участника СВО получила крупную сумму денег в качестве государственных выплат, попросила потерпевшую одолжить ей средства для открытия бизнеса. В результате она завладела почти 6 миллионами рублей. Несмотря на такую задолженность, обвиняемая, по данным следственных органов, передавала потерпевшей лишь незначительные суммы, создавая видимость исполнения обязательств.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

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2024

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происшествия