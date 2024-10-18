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Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
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15:33 18.10.2024 (обновлено: 16:11 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sudno-1978755408.html
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине
Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:33
2024-10-18T16:11
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков при перегрузке песка и щебня. В СК сообщали о гибели двух моряков, но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко о жертвах не упоминал, отмечая, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении). По данным МЧС, на борту было восемь человек, судьба пятерых неизвестна. Аварийное судно буксируют к берегу."Предварительно, причиной опрокидывания стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html
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сахалин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
Сахалин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине

Ространснадзор: судно на Сахалине могло опрокинуться из-за смещения груза

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре.
Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков при перегрузке песка и щебня. В СК сообщали о гибели двух моряков, но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко о жертвах не упоминал, отмечая, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении). По данным МЧС, на борту было восемь человек, судьба пятерых неизвестна. Аварийное судно буксируют к берегу.
"Предварительно, причиной опрокидывания стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна", – говорится в сообщении.
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СахалинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Происшествия
 
 
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