https://ria.ru/20241018/sudno-1978755408.html
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине
Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:33
2024-10-18T15:33
2024-10-18T16:11
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков при перегрузке песка и щебня. В СК сообщали о гибели двух моряков, но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко о жертвах не упоминал, отмечая, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении). По данным МЧС, на борту было восемь человек, судьба пятерых неизвестна. Аварийное судно буксируют к берегу."Предварительно, причиной опрокидывания стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
Сахалин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия
Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине
Ространснадзор: судно на Сахалине могло опрокинуться из-за смещения груза