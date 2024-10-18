https://ria.ru/20241018/sudno-1978755408.html

Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине

Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2024

Стала известна предварительная причина опрокидывания судна на Сахалине

Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:33

2024-10-18T15:33

2024-10-18T16:11

сахалин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Причиной опрокидывания судна на Сахалине стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков при перегрузке песка и щебня. В СК сообщали о гибели двух моряков, но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко о жертвах не упоминал, отмечая, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении). По данным МЧС, на борту было восемь человек, судьба пятерых неизвестна. Аварийное судно буксируют к берегу."Предварительно, причиной опрокидывания стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html

сахалин

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сахалин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия