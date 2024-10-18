https://ria.ru/20241018/sud-1978635940.html

Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:29

2024-10-18T04:29

2024-10-18T07:15

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии, обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции."Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ", - сказали в суде.Дата заседания не назначена.В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html

https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html

https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

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москва, россия, фарида курбангалеева, youtube