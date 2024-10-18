Рейтинг@Mail.ru
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 18.10.2024 (обновлено: 07:15 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sud-1978635940.html
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:29
2024-10-18T07:15
москва
россия
фарида курбангалеева
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954229696_0:105:911:617_1920x0_80_0_0_545ce3e0268a4847e95c22d97044e00b.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии, обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции."Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ", - сказали в суде.Дата заседания не назначена.В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html
https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954229696_0:20:911:703_1920x0_80_0_0_61488095344eabaf21c4ccd6b810b970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, фарида курбангалеева, youtube
Москва, Россия, Фарида Курбангалеева, YouTube
Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru / Фарида Курбангалеева*
Фарида Курбангалеева* - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru /
Фарида Курбангалеева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии, обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ", - сказали в суде.
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Сбежавший на Украину журналист Киселев* задолжал в России по штрафам
Вчера, 06:02
Дата заседания не назначена.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе
Вчера, 04:13
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Блогер Кац* подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки об армии
6 октября, 00:33
 
МоскваРоссияФарида КурбангалееваYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала