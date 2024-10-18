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ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 29 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:35
2024-10-18T00:35
2024-10-18T00:36
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 29 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении, восемь обстрелов – на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, всего было выпущено 29 боеприпасов, в результате атак погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 29 боеприпасов по территории ДНР