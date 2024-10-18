https://ria.ru/20241018/stskk-1978625531.html

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 29 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:35

2024-10-18T00:35

2024-10-18T00:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 29 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении, восемь обстрелов – на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, всего было выпущено 29 боеприпасов, в результате атак погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк