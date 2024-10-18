Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне
Глава Пентагона Остин: западные союзники создали коалицию для поддержки Украины
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Западные союзники Украины создали набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и направление беспилотников, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
"У нас есть коалиция по средствам сил в воздухе, которая изначально была сфокусирована на помощи Украине в получении истребителей. Как вы знаете, теперь у Украины есть средства F-16 и мы продолжит усиливать это", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
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Остин добавил, что отдельно существует коалиция по направлению артиллерии, которая помогает Киеву получать артиллерийские системы и необходимые боеприпасы не только для удовлетворения своих текущих потребностей, но и на долгосрочную перспективу.
Помимо этого, шеф Пентагона указал на наличие IT-коалиции, которая поддерживает украинский режим в информационном пространстве, а также коалиции по беспилотникам. "Эти коалиции спроектированы для того, чтобы в конечном счете у Украины было то, что нужно", - отметил Остин.
Он уточнил, что помимо США, другие западные союзники Киева также лидируют отдельные из указанных коалиций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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