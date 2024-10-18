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Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.10.2024
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18:07 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ssha-1978806850.html
Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне
Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 18.10.2024
Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне
Западные союзники Украины создали набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:07
2024-10-18T18:07
в мире
украина
киев
сша
ллойд остин
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Западные союзники Украины создали набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и направление беспилотников, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. "У нас есть коалиция по средствам сил в воздухе, которая изначально была сфокусирована на помощи Украине в получении истребителей. Как вы знаете, теперь у Украины есть средства F-16 и мы продолжит усиливать это", - заявил он на пресс-конференции в пятницу. Остин добавил, что отдельно существует коалиция по направлению артиллерии, которая помогает Киеву получать артиллерийские системы и необходимые боеприпасы не только для удовлетворения своих текущих потребностей, но и на долгосрочную перспективу. Помимо этого, шеф Пентагона указал на наличие IT-коалиции, которая поддерживает украинский режим в информационном пространстве, а также коалиции по беспилотникам. "Эти коалиции спроектированы для того, чтобы в конечном счете у Украины было то, что нужно", - отметил Остин. Он уточнил, что помимо США, другие западные союзники Киева также лидируют отдельные из указанных коалиций. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/peregovory-1971136611.html
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в мире, украина, киев, сша, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, f-16
В мире, Украина, Киев, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, F-16
Запад создал для Украины коалиции по ВВС, IT и БПЛА, заявили в Пентагоне

Глава Пентагона Остин: западные союзники создали коалицию для поддержки Украины

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Западные союзники Украины создали набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и направление беспилотников, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
"У нас есть коалиция по средствам сил в воздухе, которая изначально была сфокусирована на помощи Украине в получении истребителей. Как вы знаете, теперь у Украины есть средства F-16 и мы продолжит усиливать это", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
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Остин добавил, что отдельно существует коалиция по направлению артиллерии, которая помогает Киеву получать артиллерийские системы и необходимые боеприпасы не только для удовлетворения своих текущих потребностей, но и на долгосрочную перспективу.
Помимо этого, шеф Пентагона указал на наличие IT-коалиции, которая поддерживает украинский режим в информационном пространстве, а также коалиции по беспилотникам. "Эти коалиции спроектированы для того, чтобы в конечном счете у Украины было то, что нужно", - отметил Остин.
Он уточнил, что помимо США, другие западные союзники Киева также лидируют отдельные из указанных коалиций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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10 октября, 17:49
 
В миреУкраинаКиевСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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