https://ria.ru/20241018/ssha-1978769672.html
США испортили отношения с Россией, заявил Путин
США испортили отношения с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
США испортили отношения с Россией, заявил Путин
США испортили отношения с Россией, постоянно вводят санкции, а это негативно отражается на них, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:36
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США испортили отношения с Россией, постоянно вводят санкции, а это негативно отражается на них, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Штатам (США – ред.) нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции. Это негативно отражается на них, в конечном итоге на них то и отражается, в том числе на долларе отражается", - сказал Путин в ходе встречи.По словам российского лидера, весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если США по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы."Объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах", - отметил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978770587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
США испортили отношения с Россией, заявил Путин
Путин: США испортили отношения с Россией, вводят санкции
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США испортили отношения с Россией, постоянно вводят санкции, а это негативно отражается на них, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС
. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
.
"Штатам (США – ред.) нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции. Это негативно отражается на них, в конечном итоге на них то и отражается, в том числе на долларе отражается", - сказал Путин в ходе встречи.
По словам российского лидера, весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если США по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы.
"Объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах", - отметил Путин.