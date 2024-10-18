https://ria.ru/20241018/ssha-1978769672.html

США испортили отношения с Россией, заявил Путин

США испортили отношения с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

США испортили отношения с Россией, заявил Путин

США испортили отношения с Россией, постоянно вводят санкции, а это негативно отражается на них, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:20

2024-10-18T16:20

2024-10-18T16:36

сша

россия

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США испортили отношения с Россией, постоянно вводят санкции, а это негативно отражается на них, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Штатам (США – ред.) нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции. Это негативно отражается на них, в конечном итоге на них то и отражается, в том числе на долларе отражается", - сказал Путин в ходе встречи.По словам российского лидера, весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если США по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы."Объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах", - отметил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978770587.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире