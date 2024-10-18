https://ria.ru/20241018/ssha-1978711903.html

США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации, заявил Умеров

США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации, заявил Умеров - РИА Новости, 18.10.2024

США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации, заявил Умеров

США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:05

2024-10-18T13:05

2024-10-18T13:23

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет, заявил в пятницу глава украинского минобороны Рустем Умеров. Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко 15 октября сообщил, что американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. "Когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – ред.), в котором четко понятно, как человек... становится военнообязанным, как тренируется. Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25", - сказал Умеров на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства Укринформ. Министр при этом утверждает, что США якобы не давят на власти Украины в вопросе снижения возраста мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241016/mobilizatsiya-1978214557.html

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

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в мире, украина, сша, киев, рустем умеров, владимир зеленский, сергей лещенко