https://ria.ru/20241018/ssha-1978646242.html

США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП

США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП - РИА Новости, 18.10.2024

США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП

Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:01

2024-10-18T08:01

2024-10-18T08:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

европа

санкции в отношении россии

сша

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза, а россиянам Запад больше не нужен, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Сейчас уже иронично, что эти санкции, возможно, больше помогают русским, потому что вы смогли диверсифицировать рынок. Теперь вы в лучших отношениях с Китаем, Индией и другими странами. Может быть, вы показываете остальному миру, особенно Западу, что Запад вам в общем-то и не нужен. Вам не нужны эти страны. С другой стороны, мы видим, что в экономических показателях Евросоюза есть спад. Мы видим, что американцы рады, что теперь они могут снизить возможности и способности европейской экономики. И это самый неприятный посыл этого конфликта вокруг Украины", - сказал Блага агентству. Он добавил, что всегда выступал против санкций, потому что цель санкций – навредить людям, а не политикам. "Главная задача любых санкций – снизить уровень жизни в стране, а это абсолютно бесчеловечно. Зачем это делать? Зачем я должен наказывать народ России? За что? Он освободил нас от фашизма, я должен за это его наказать? Поэтому я всегда против любого вида санкций в отношении какой-либо страны", - подчеркнул евродепутат. По его словам, пока братские славянские народы воюют друг с другом, американский военно-промышленный комплекс на этом зарабатывает, это нужно остановить. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241018/siyyarto-1978628555.html

https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, европарламент