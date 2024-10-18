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США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:01 18.10.2024 (обновлено: 08:03 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ssha-1978646242.html
США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП
США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП - РИА Новости, 18.10.2024
США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП
Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:01
2024-10-18T08:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
санкции в отношении россии
сша
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза, а россиянам Запад больше не нужен, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Сейчас уже иронично, что эти санкции, возможно, больше помогают русским, потому что вы смогли диверсифицировать рынок. Теперь вы в лучших отношениях с Китаем, Индией и другими странами. Может быть, вы показываете остальному миру, особенно Западу, что Запад вам в общем-то и не нужен. Вам не нужны эти страны. С другой стороны, мы видим, что в экономических показателях Евросоюза есть спад. Мы видим, что американцы рады, что теперь они могут снизить возможности и способности европейской экономики. И это самый неприятный посыл этого конфликта вокруг Украины", - сказал Блага агентству. Он добавил, что всегда выступал против санкций, потому что цель санкций – навредить людям, а не политикам. "Главная задача любых санкций – снизить уровень жизни в стране, а это абсолютно бесчеловечно. Зачем это делать? Зачем я должен наказывать народ России? За что? Он освободил нас от фашизма, я должен за это его наказать? Поэтому я всегда против любого вида санкций в отношении какой-либо страны", - подчеркнул евродепутат. По его словам, пока братские славянские народы воюют друг с другом, американский военно-промышленный комплекс на этом зарабатывает, это нужно остановить. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241018/siyyarto-1978628555.html
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в мире, россия, европа, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Санкции в отношении России, США, Евросоюз, Европарламент
США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП

Депутат ЕП Блага: Вашингтон может снизит потенциал ЕС за счет санкций против РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза, а россиянам Запад больше не нужен, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Сейчас уже иронично, что эти санкции, возможно, больше помогают русским, потому что вы смогли диверсифицировать рынок. Теперь вы в лучших отношениях с Китаем, Индией и другими странами. Может быть, вы показываете остальному миру, особенно Западу, что Запад вам в общем-то и не нужен. Вам не нужны эти страны. С другой стороны, мы видим, что в экономических показателях Евросоюза есть спад. Мы видим, что американцы рады, что теперь они могут снизить возможности и способности европейской экономики. И это самый неприятный посыл этого конфликта вокруг Украины", - сказал Блага агентству.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Венгрия выступила против продления заморозки активов России на три года
01:41
Он добавил, что всегда выступал против санкций, потому что цель санкций – навредить людям, а не политикам. "Главная задача любых санкций – снизить уровень жизни в стране, а это абсолютно бесчеловечно. Зачем это делать? Зачем я должен наказывать народ России? За что? Он освободил нас от фашизма, я должен за это его наказать? Поэтому я всегда против любого вида санкций в отношении какой-либо страны", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, пока братские славянские народы воюют друг с другом, американский военно-промышленный комплекс на этом зарабатывает, это нужно остановить.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти
15 октября, 03:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСанкции в отношении РоссииСШАЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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