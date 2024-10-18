США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП
Депутат ЕП Блага: Вашингтон может снизит потенциал ЕС за счет санкций против РФ
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции помогли России диверсифицировать рынок, а Европе лишь навредили, Вашингтон теперь может снизить экономический потенциал стран Евросоюза, а россиянам Запад больше не нужен, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Сейчас уже иронично, что эти санкции, возможно, больше помогают русским, потому что вы смогли диверсифицировать рынок. Теперь вы в лучших отношениях с Китаем, Индией и другими странами. Может быть, вы показываете остальному миру, особенно Западу, что Запад вам в общем-то и не нужен. Вам не нужны эти страны. С другой стороны, мы видим, что в экономических показателях Евросоюза есть спад. Мы видим, что американцы рады, что теперь они могут снизить возможности и способности европейской экономики. И это самый неприятный посыл этого конфликта вокруг Украины", - сказал Блага агентству.
Он добавил, что всегда выступал против санкций, потому что цель санкций – навредить людям, а не политикам. "Главная задача любых санкций – снизить уровень жизни в стране, а это абсолютно бесчеловечно. Зачем это делать? Зачем я должен наказывать народ России? За что? Он освободил нас от фашизма, я должен за это его наказать? Поэтому я всегда против любого вида санкций в отношении какой-либо страны", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, пока братские славянские народы воюют друг с другом, американский военно-промышленный комплекс на этом зарабатывает, это нужно остановить.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.