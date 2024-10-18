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ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 18.10.2024 (обновлено: 13:38 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/spetsoperatsiya-1978719996.html
ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.10.2024
ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по украинским объектам
Российские вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли 36 групповых ударов и поразили предприятия ВПК Украины, снабжавшие их объекты энергетики, военные... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:36
2024-10-18T13:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли 36 групповых ударов и поразили предприятия ВПК Украины, снабжавшие их объекты энергетики, военные аэродромы, производство и склады беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."С 12-го по 18-е октября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по украинским объектам

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 36 групповых ударов по целям на Украине

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Минобороны России
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли 36 групповых ударов и поразили предприятия ВПК Украины, снабжавшие их объекты энергетики, военные аэродромы, производство и склады беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"С 12-го по 18-е октября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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