https://ria.ru/20241018/sotsset-1978676129.html

Meta* занижает рейтинг постов с критикой Харрис

Meta* занижает рейтинг постов с критикой Харрис - РИА Новости, 18.10.2024

Meta* занижает рейтинг постов с критикой Харрис

Компания Meta* занижает рейтинг постов в соцсетях с критикой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, заявил Джеймс О'Киф, глава организации... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:10

2024-10-18T11:10

2024-10-18T11:10

в мире

сша

россия

огайо

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Meta* занижает рейтинг постов в соцсетях с критикой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, заявил Джеймс О'Киф, глава организации O'Keefe Media Group на своей странице в соцсети X. "Старший инженер компании Meta рассказал, что рейтинг постов с критикой Камалы "автоматически понижается", признал использование тактики теневого бана", - написал О'Киф. По его словам, в этом признался старший инженер-специалист по программному обеспечению Дживан Гьявали журналистке из компании O'Keefe Media Group на свидании, которое девушка записала на скрытую камеру. "Скажем, твой дядя в Огайо написал что-то о том, что Камала Харрис не годится на должность президента, потому что у нее нет детей, такая ерунда автоматически понижается в рейтинге", - приводит О'Киф слова Гьявали. Инженер отметил, что человеку не придет уведомление об этом, но он заметит снижение вовлеченности аудитории и количества просмотров. Сотрудник также выразил уверенность в том, что Meta* способна повлиять на исход выборов в США. На сайте организации O'Keefe Media Group размещено несколько статей о предположительно имеющей место косвенной поддержки соцсетей и телеканалов Харрис. В частности, приводятся слова разработчика программного обеспечения Meta Мэтью Фаулера о том, что посты с "протрамповской дезинформацией" удаляются. А аналитик данных Майкл Зуроб заявил, что в ходе проверки постов на соответствие фактам большинство информации, которая помечается сотрудниками Meta* как ложная, исходит от консерваторов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html

https://ria.ru/20240726/kharris-1962071855.html

https://ria.ru/20240914/komanda-1972754877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, огайо, камала харрис, дональд трамп