https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978761003.html

Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве

Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве - РИА Новости, 18.10.2024

Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве

Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:51

2024-10-18T15:51

2024-10-18T17:06

москва

россия

европа

сергей собянин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Сравнивая производительность труда в России и Европе, мэр отметил, что в последней она выше за счет более высокой концентрации населения. "Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит два (человека - ред.). У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек в среднем по стране, а у них – 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они мне говорят: нет, не надо", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978728026.html

москва

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, европа, сергей собянин, экономика