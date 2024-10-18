Рейтинг@Mail.ru
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 18.10.2024 (обновлено: 17:06 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978761003.html
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве
Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:51
2024-10-18T17:06
москва
россия
европа
сергей собянин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Сравнивая производительность труда в России и Европе, мэр отметил, что в последней она выше за счет более высокой концентрации населения. "Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит два (человека - ред.). У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек в среднем по стране, а у них – 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они мне говорят: нет, не надо", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978728026.html
москва
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_219b34aa149e35e0b308b439e4078fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, европа, сергей собянин, экономика
Москва, Россия, Европа, Сергей Собянин, Экономика
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве

Собянин: производительность в ЕС и РФ отличается из-за концентрации населения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Сравнивая производительность труда в России и Европе, мэр отметил, что в последней она выше за счет более высокой концентрации населения.
"Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит два (человека - ред.). У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек в среднем по стране, а у них – 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они мне говорят: нет, не надо", - добавил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Собянин рассказал, как отчисления москвичей помогают остальным россиянам
Вчера, 14:02
 
МоскваРоссияЕвропаСергей СобянинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала