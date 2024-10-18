https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978761003.html
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве
Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:51
2024-10-18T15:51
2024-10-18T17:06
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Сравнивая производительность труда в России и Европе, мэр отметил, что в последней она выше за счет более высокой концентрации населения. "Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит два (человека - ред.). У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек в среднем по стране, а у них – 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они мне говорят: нет, не надо", - добавил Собянин.
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москва, россия, европа, сергей собянин, экономика
Москва, Россия, Европа, Сергей Собянин, Экономика
Собянин сравнил производительность труда в малых городах и Москве
Собянин: производительность в ЕС и РФ отличается из-за концентрации населения
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Сравнивая производительность труда в России
и Европе
, мэр отметил, что в последней она выше за счет более высокой концентрации населения.
"Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит два (человека - ред.). У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек в среднем по стране, а у них – 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они мне говорят: нет, не надо", - добавил Собянин.