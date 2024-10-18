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Собянин рассказал о дружбе с Силуановым - РИА Новости, 18.10.2024
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13:56 18.10.2024 (обновлено: 13:57 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978726996.html
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:57
москва
россия
сергей собянин
антон силуанов
манеж
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. Московский финансовый форум (МФФ) проходит 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Главная тема Форума в 2024 году – "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". "Мы друзья с Антон Германовичем (Силуановым - ред.)", - сказал Собянин.
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москва, россия, сергей собянин, антон силуанов, манеж, общество
Москва, Россия, Сергей Собянин, Антон Силуанов, Манеж, Общество
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым

Мэр Москвы Собянин рассказал о дружбе с министром финансов Силуановым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым.
Московский финансовый форум (МФФ) проходит 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Главная тема Форума в 2024 году – "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния".
"Мы друзья с Антон Германовичем (Силуановым - ред.)", - сказал Собянин.
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В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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МоскваРоссияСергей СобянинАнтон СилуановМанежОбщество
 
 
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