https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978726996.html
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:57
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россия
сергей собянин
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манеж
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. Московский финансовый форум (МФФ) проходит 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Главная тема Форума в 2024 году – "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". "Мы друзья с Антон Германовичем (Силуановым - ред.)", - сказал Собянин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей собянин, антон силуанов, манеж, общество
Москва, Россия, Сергей Собянин, Антон Силуанов, Манеж, Общество
Собянин рассказал о дружбе с Силуановым
Мэр Москвы Собянин рассказал о дружбе с министром финансов Силуановым