https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978726996.html

Собянин рассказал о дружбе с Силуановым

Собянин рассказал о дружбе с Силуановым - РИА Новости, 18.10.2024

Собянин рассказал о дружбе с Силуановым

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:56

2024-10-18T13:56

2024-10-18T13:57

москва

россия

сергей собянин

антон силуанов

манеж

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал о дружбе с министром финансов России Антоном Силуановым. Московский финансовый форум (МФФ) проходит 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж". Главная тема Форума в 2024 году – "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". "Мы друзья с Антон Германовичем (Силуановым - ред.)", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20240706/festival-1957871645.html

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Дарья Буймова

москва, россия, сергей собянин, антон силуанов, манеж, общество