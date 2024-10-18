https://ria.ru/20241018/sobjanin-1978726838.html
Собянин сравнил ковидные времена с сюрреалистическим фильмом
Собянин сравнил ковидные времена с сюрреалистическим фильмом - РИА Новости, 18.10.2024
Собянин сравнил ковидные времена с сюрреалистическим фильмом
Мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что в ковидные времена ему было не по себе, а все вокруг напоминало... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:56
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что в ковидные времена ему было не по себе, а все вокруг напоминало сюрреалистический фильм. "Я это смотрел, как сюрреалистический фильм, мне просто было не по себе абсолютно, какой-то ужас был. Мы добивались, чтобы люди ходили по улицам, гуляли в парках, сидели в кафе, ресторанах, создавали атмосферу. Вложили очень много в это, чтобы изменить дух самого города, стиль этого города. Вдруг пустые улицы, как после какой-то атомной войны", - сказал Собянин. Он добавил, что в ковидные времена все думали не столько о каких-то возвышенных целях, сколько о выживании. "Но, честно говоря, если бы президент не ставил перед нами такие амбициозные цели, как развитие, здравоохранение, социальной сферы, инфраструктуры, то мы вряд ли бы так просто пережили это испытание", - добавил мэр.
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москва, сергей собянин, россия, здоровье - общество
Москва, Сергей Собянин, Россия, Здоровье - Общество
Собянин сравнил ковидные времена с сюрреалистическим фильмом
Собянин: в ковидные времена все вокруг напоминало сюрреалистический фильм
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что в ковидные времена ему было не по себе, а все вокруг напоминало сюрреалистический фильм.
"Я это смотрел, как сюрреалистический фильм, мне просто было не по себе абсолютно, какой-то ужас был. Мы добивались, чтобы люди ходили по улицам, гуляли в парках, сидели в кафе, ресторанах, создавали атмосферу. Вложили очень много в это, чтобы изменить дух самого города, стиль этого города. Вдруг пустые улицы, как после какой-то атомной войны", - сказал Собянин.
Он добавил, что в ковидные времена все думали не столько о каких-то возвышенных целях, сколько о выживании.
"Но, честно говоря, если бы президент не ставил перед нами такие амбициозные цели, как развитие, здравоохранение, социальной сферы, инфраструктуры, то мы вряд ли бы так просто пережили это испытание", - добавил мэр.