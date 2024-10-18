https://ria.ru/20241018/smuta-1978679967.html

В России выпустят игру по мотивам "Смуты" для мобильных устройств

В России выпустят игру по мотивам "Смуты" для мобильных устройств - РИА Новости, 18.10.2024

В России выпустят игру по мотивам "Смуты" для мобильных устройств

Разработчик российской компьютерной игры "Смута" "Сайберия Нова" и студия "Много много игр" выпустят игру "Смута: Зов сердца" для мобильных устройств, говорится РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:29

2024-10-18T11:29

2024-10-18T11:29

технологии

россия

юрий милославский

google

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разработчик российской компьютерной игры "Смута" "Сайберия Нова" и студия "Много много игр" выпустят игру "Смута: Зов сердца" для мобильных устройств, говорится в релизе разработчика. "Компания "Сайберия Нова" и разработчики интерактивной новеллы "Смута: Зов сердца" объявляют о партнерстве. Главные герои игры "Смута" – Юрий Милославский и Кирша – станут гостевыми персонажами новой визуальной новеллы. Студия "Много много игр", разработчики платформы интерактивных новелл Lagerta, выпустят игру "Смута: Зов сердца" для мобильных устройств", - сказано в релизе. В основе сюжета будут события Смутного времени. В написании сценария участвует сценарист игры "Сказания о знахарях" Надежда Весенняя. В компании отметили, что новелла позволит большему числу пользователей познакомиться с героями Смутного времени, основными событиями этого периода российской истории. Разработчики создадут приложение в жанре визуальной новеллы: пользователи смогут менять развитие истории, совершая сюжетные выборы. У игры может быть три и более варианта концовок. Мобильное приложение будет доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play и iOS. "Релиз российской исторической игры "Смута" стал настоящим событием для всего геймерского сообщества. Мы рады тому, что смогли заинтересовать этим важным периодом нашей истории другие игровые студии, которые также решили уделить Смутному времени внимание в своих проектах. Это имеет важное культурное и образовательное значение. Мы готовы активно поддерживать такие инициативы и сотрудничать с другими разработчиками игр, предоставляя доступ к нашим персонажам, технологиям и помогая сохранять историческую достоверность", – прокомментировал генеральный директор "Сайберия Нова" Алексей Копцев. Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле. Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета.

https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973729617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, юрий милославский, google