https://ria.ru/20241018/smi-1978625655.html

СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Норвежская газета E24 утверждает, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:38

2024-10-18T00:38

2024-10-18T00:38

в мире

сша

осло

илон маск

норвегия

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Норвежская газета E24 утверждает, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого и сложно добираться до Осло. "Он (Маск. - Прим. ред.) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать", — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.В распоряжении издания оказалась переписка между Тангеном и Маском, согласно которой норвежец пригласил американского бизнесмена на деловой ужин в Осло. Встреча, на которой предполагается присутствие глав компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других, должна состояться 28 апреля 2025 года. Изначально Маск согласился на участие со словами "звучит здорово", однако позднее стало известно, что его на мероприятии не будет. Сообщается, что в июне отношения между владельцем Tesla и Тангеном ухудшились. Ранее норвежская газета Aftenposten писала о том, что Маск отписался от Тангена в соцсети X. В начале октября издание Forbes сообщало о том, что Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США, еще состояние оценивается в 244 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968598941.html

сша

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, осло, илон маск, норвегия, бизнес