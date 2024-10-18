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СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны
СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны - РИА Новости, 18.10.2024
СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны
Норвежская газета E24 утверждает, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:38
2024-10-18T00:38
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Норвежская газета E24 утверждает, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого и сложно добираться до Осло. "Он (Маск. - Прим. ред.) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать", — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.В распоряжении издания оказалась переписка между Тангеном и Маском, согласно которой норвежец пригласил американского бизнесмена на деловой ужин в Осло. Встреча, на которой предполагается присутствие глав компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других, должна состояться 28 апреля 2025 года. Изначально Маск согласился на участие со словами "звучит здорово", однако позднее стало известно, что его на мероприятии не будет. Сообщается, что в июне отношения между владельцем Tesla и Тангеном ухудшились. Ранее норвежская газета Aftenposten писала о том, что Маск отписался от Тангена в соцсети X. В начале октября издание Forbes сообщало о том, что Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США, еще состояние оценивается в 244 миллиарда долларов.
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в мире, сша, осло, илон маск, норвегия, бизнес
В мире, США, Осло, Илон Маск, Норвегия, Бизнес
СМИ узнали об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны
Е24: Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Норвежская газета E24
утверждает, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого и сложно добираться до Осло.
"Он (Маск. - Прим. ред.) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать", — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.
В распоряжении издания оказалась переписка между Тангеном и Маском, согласно которой норвежец пригласил американского бизнесмена на деловой ужин в Осло.
Встреча, на которой предполагается присутствие глав компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas и других, должна состояться 28 апреля 2025 года. Изначально Маск согласился на участие со словами "звучит здорово", однако позднее стало известно, что его на мероприятии не будет.
Сообщается, что в июне отношения между владельцем Tesla и Тангеном ухудшились. Ранее норвежская газета Aftenposten писала о том, что Маск отписался от Тангена в соцсети X.
В начале октября издание Forbes сообщало о том, что Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США, еще состояние оценивается в 244 миллиарда долларов.