https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html

СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале

СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 18.10.2024

СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале

Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:49

2024-10-18T07:49

2024-10-18T08:18

происшествия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда". "При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы было изъято более трех тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек", — отметил он.По словам Бастрыкина, таким же способом удалось выявить 76 человек, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Башкортостане. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.Как уточнили в Генпрокуратуре, в результате участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. Их действия привели к полной блокировке работы воздушной гавани, задержке и отменам регулярных рейсов и перенаправлению их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения различной степени тяжести. В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по этому делу начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по статье об участии в массовых беспорядках. Кроме того, Раджабову вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Гособвинение запросило для подсудимых от семи до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241017/moldavija-1978500416.html

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происшествия, махачкала, россия, тель-авив, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)