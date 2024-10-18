Рейтинг@Mail.ru
СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 18.10.2024 (обновлено: 08:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html
СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале
СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 18.10.2024
СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале
Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:49
2024-10-18T08:18
происшествия
махачкала
россия
тель-авив
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда". "При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы было изъято более трех тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек", — отметил он.По словам Бастрыкина, таким же способом удалось выявить 76 человек, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Башкортостане. Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.Как уточнили в Генпрокуратуре, в результате участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. Их действия привели к полной блокировке работы воздушной гавани, задержке и отменам регулярных рейсов и перенаправлению их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения различной степени тяжести. В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по этому делу начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по статье об участии в массовых беспорядках. Кроме того, Раджабову вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Гособвинение запросило для подсудимых от семи до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241017/moldavija-1978500416.html
https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html
махачкала
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, тель-авив, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Тель-Авив, Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале

Бастрыкин: при расследовании беспорядков в Махачкале выявили более 400 человек

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда".
«
"При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы было изъято более трех тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек", — отметил он.
Молдавские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента
Вчера, 13:34
По словам Бастрыкина, таким же способом удалось выявить 76 человек, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Башкортостане.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.
Как уточнили в Генпрокуратуре, в результате участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. Их действия привели к полной блокировке работы воздушной гавани, задержке и отменам регулярных рейсов и перенаправлению их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения различной степени тяжести.
В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по этому делу начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по статье об участии в массовых беспорядках. Кроме того, Раджабову вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Гособвинение запросило для подсудимых от семи до десяти лет лишения свободы.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году
07:39
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияТель-АвивАлександр БастрыкинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала