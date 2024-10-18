СК установил более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале
Бастрыкин: при расследовании беспорядков в Махачкале выявили более 400 человек
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи установили по записям с камер видеонаблюдения личности более 400 человек после массовых беспорядков в Махачкале, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью газете "Комсомольская правда".
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"При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы было изъято более трех тысяч файлов общим объемом в несколько терабайт. Детальный осмотр этих данных с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек", — отметил он.
По словам Бастрыкина, таким же способом удалось выявить 76 человек, участвовавших в массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Башкортостане.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.
Как уточнили в Генпрокуратуре, в результате участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. Их действия привели к полной блокировке работы воздушной гавани, задержке и отменам регулярных рейсов и перенаправлению их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения различной степени тяжести.
В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по этому делу начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по статье об участии в массовых беспорядках. Кроме того, Раджабову вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Гособвинение запросило для подсудимых от семи до десяти лет лишения свободы.