https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году - РИА Новости, 18.10.2024

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году

Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет – на 5% больше, чем в прошлом году, рассказал председатель... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:39

2024-10-18T07:39

2024-10-18T07:39

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет – на 5% больше, чем в прошлом году, рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что с момента основания СК РФ было раскрыто 102 тысячи преступлений прошлых лет. "Только в текущем году в результате проведенной работы раскрыто 4 169 таких преступлений, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде". Он добавил, что свыше 70% из раскрытых преступлений прошлых лет - это тяжкие и особо тяжкие преступления. Глава СК РФ отметил, что важную роль в раскрытии преступлений прошлых лет играют современные возможности.

https://ria.ru/20241008/delo-1977065359.html

https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html

россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)