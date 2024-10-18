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"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 18.10.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:19 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/siriya-1978840022.html
"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации
"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 18.10.2024
"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за минувшие сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:19
2024-10-18T22:19
война в сирии
в мире
сирия
сша
эт-танф
f-15se
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за минувшие сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (четыре раза), парой истребителей F/А-18 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (три раза)", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
https://ria.ru/20240421/siriya-1941394002.html
сирия
сша
эт-танф
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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-15se, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-15SE, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации

ЦПВС: "коалиция" США в Сирии за сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации

© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие США в Сирии
Военнослужащие США в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за минувшие сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (четыре раза), парой истребителей F/А-18 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (три раза)", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Сирия - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
США три раза нарушили протоколы деконфликтации в Сирии за сутки
21 апреля, 22:07
 
Война в СирииВ миреСирияСШАЭт-ТанфF-15SEЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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