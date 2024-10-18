https://ria.ru/20241018/siriya-1978840022.html

"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации

"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 18.10.2024

"Коалиция" в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за минувшие сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:19

2024-10-18T22:19

2024-10-18T22:19

война в сирии

в мире

сирия

сша

эт-танф

f-15se

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за минувшие сутки два раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (четыре раза), парой истребителей F/А-18 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (три раза)", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20240421/siriya-1941394002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, эт-танф, f-15se, центр примирения враждующих сторон в сирии