https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html

СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно

СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно

Солдаты израильской армии обнаружили тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара случайно, передает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:32

2024-10-18T09:32

2024-10-18T10:16

в мире

израиль

сша

россия

яхья синвар

джо байден

камала харрис

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978655540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74bf69770030cb8dfb3f020d254359ed.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Солдаты израильской армии обнаружили тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара случайно, передает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, знакомые с ситуацией. "Израильские военные наткнулись на Синвара во время обычной военной операции", — говорится в сообщении.По данным источников, израильские пехотинцы столкнулись с тремя бойцами ХАМАС около здания в Газе и вступили с ними в бой. После его окончания военные ЦАХАЛ обнаружили тело мужчины, похожего на Синвара, и сообщили об этом старшим командирам. В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T09:32 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году