Рейтинг@Mail.ru
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 18.10.2024 (обновлено: 10:16 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно - РИА Новости, 18.10.2024
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно
Солдаты израильской армии обнаружили тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара случайно, передает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:32
2024-10-18T10:16
в мире
израиль
сша
россия
яхья синвар
джо байден
камала харрис
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978655540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74bf69770030cb8dfb3f020d254359ed.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Солдаты израильской армии обнаружили тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара случайно, передает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, знакомые с ситуацией. "Израильские военные наткнулись на Синвара во время обычной военной операции", — говорится в сообщении.По данным источников, израильские пехотинцы столкнулись с тремя бойцами ХАМАС около здания в Газе и вступили с ними в бой. После его окончания военные ЦАХАЛ обнаружили тело мужчины, похожего на Синвара, и сообщили об этом старшим командирам. В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html
https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона
Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку.
2024-10-18T09:32
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978655540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d38a17a29344a9103b7f06205af6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно

CNN: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара случайно

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Солдаты израильской армии обнаружили тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара случайно, передает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, знакомые с ситуацией.
"Израильские военные наткнулись на Синвара во время обычной военной операции", — говорится в сообщении.
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС
00:04
По данным источников, израильские пехотинцы столкнулись с тремя бойцами ХАМАС около здания в Газе и вступили с ними в бой. После его окончания военные ЦАХАЛ обнаружили тело мужчины, похожего на Синвара, и сообщили об этом старшим командирам.
В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
По израильским данным, через год после нападения в плену у палестинского движения все еще остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС удалось вернуть 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Министр обороны Израиля опубликовал необычное послание
Вчера, 19:49
 
В миреИзраильСШАРоссияЯхья СинварДжо БайденКамала ХаррисХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала