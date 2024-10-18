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Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
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02:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978630934.html
Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара
Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара
Убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи, заявили в миссии Ирана при ООН. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:31
2024-10-18T02:31
в мире
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израиль
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яхья синвар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи, заявили в миссии Ирана при ООН. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Он (Синвар – ред.) станет примером для молодежи и детей, которые продолжат его путь к освобождению Палестины. Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, потому что мученик остается живым и остается источником вдохновения", – указала иранская миссия на своей странице в соцсети Х. Там же отметили, что когда мусульмане посмотрят на "мученика Синвара", представшего лицом к "врагу", "дух сопротивления укрепится".
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в мире, иран, израиль, палестина, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Палестина, Яхья Синвар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара

Миссия Ирана в ООН: убийство Яхьи Синвара лишь укрепит дух ХАМАС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи, заявили в миссии Ирана при ООН.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
"Он (Синвар – ред.) станет примером для молодежи и детей, которые продолжат его путь к освобождению Палестины. Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, потому что мученик остается живым и остается источником вдохновения", – указала иранская миссия на своей странице в соцсети Х.
Там же отметили, что когда мусульмане посмотрят на "мученика Синвара", представшего лицом к "врагу", "дух сопротивления укрепится".
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреИранИзраильПалестинаЯхья СинварХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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