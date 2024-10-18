https://ria.ru/20241018/sinvar-1978630934.html

Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара

Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024

Миссия Ирана в ООН прокомментировала убийство лидера ХАМАС Синвара

Убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи, заявили в миссии Ирана при ООН. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:31

2024-10-18T02:31

2024-10-18T02:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Убийство израильскими военными лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи, заявили в миссии Ирана при ООН. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Он (Синвар – ред.) станет примером для молодежи и детей, которые продолжат его путь к освобождению Палестины. Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, потому что мученик остается живым и остается источником вдохновения", – указала иранская миссия на своей странице в соцсети Х. Там же отметили, что когда мусульмане посмотрят на "мученика Синвара", представшего лицом к "врагу", "дух сопротивления укрепится".

https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

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