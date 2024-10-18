https://ria.ru/20241018/sinvar-1978625289.html

Ynet: ЦАХАЛ подтвердила личность Синвара по его зубной карте

Ynet: ЦАХАЛ подтвердила личность Синвара по его зубной карте - РИА Новости, 18.10.2024

Ynet: ЦАХАЛ подтвердила личность Синвара по его зубной карте

Военные Израиля смогли подтвердить личность ликвидированного главы движения ХАМАС Яхьи Синвара по его зубной карте, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:31

2024-10-18T00:31

2024-10-18T06:32

в мире

израиль

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военные Израиля смогли подтвердить личность ликвидированного главы движения ХАМАС Яхьи Синвара по его зубной карте, сообщает портал Ynet. После обнаружения убитого Синвара солдаты сфотографировали тело и отправили снимки в отдел судебно-медицинской экспертизы израильской полиции. Глава подразделения Ализа Разиэль подтвердила, что зубы на фотографиях совпадают с зубными картами Синвара, сделанными во время его пребывания под арестом в Израиле. "У нас были стоматологические данные Синвара, и совпадение было очевидным", - сказала Разиэль. Как сообщается, Синвар погиб в результате обрушения здания, в котором он прятался, а также от осколочных ранений двух видов боеприпасов: снаряда танка "Меркава" и ракеты "Матадор". Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на специальном брифинге сообщил, что военные не знали, что Синвар скрывается конкретно в этом месте, однако заметил, что его поиски велись постоянно.

https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

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в мире, израиль, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году