https://ria.ru/20241018/sinvar--1978743892.html

В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара

В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара - РИА Новости, 18.10.2024

В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, перед этим он был вынужден перемещаться, так как после его... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:58

2024-10-18T14:58

2024-10-18T15:11

армия обороны израиля (цахал)

в мире

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921665082_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_352fdbc1e5dc2eea0548cf2e2b80d3e1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, перед этим он был вынужден перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова."Солдаты выполняли задание и натолкнулись на троих террористов. Началась перестрелка. Один из них ушёл в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару", - рассказала Уколова.По словам представителя ЦАХАЛ, действия военных вынудили Синвара передвигаться, так как он оказался на территории, куда пришли солдаты для очередного задания.Известно, что ликвидация Синвара произошла в среду на юге сектора Газа, однако ДНК-экспертиза и окончательная идентификация были произведены лишь на следующий день.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978725556.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армия обороны израиля (цахал), в мире, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году