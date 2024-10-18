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В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
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14:58 18.10.2024 (обновлено: 15:11 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sinvar--1978743892.html
В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара
В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара
Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, перед этим он был вынужден перемещаться, так как после его... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:58
2024-10-18T15:11
армия обороны израиля (цахал)
в мире
яхья синвар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, перед этим он был вынужден перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова."Солдаты выполняли задание и натолкнулись на троих террористов. Началась перестрелка. Один из них ушёл в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару", - рассказала Уколова.По словам представителя ЦАХАЛ, действия военных вынудили Синвара передвигаться, так как он оказался на территории, куда пришли солдаты для очередного задания.Известно, что ликвидация Синвара произошла в среду на юге сектора Газа, однако ДНК-экспертиза и окончательная идентификация были произведены лишь на следующий день.
https://ria.ru/20241018/khamas-1978725556.html
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армия обороны израиля (цахал), в мире, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ рассказали о ликвидации Синвара

ЦАХАЛ: Синвар был ликвидирован в результате танкового огня

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, перед этим он был вынужден перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.
"Солдаты выполняли задание и натолкнулись на троих террористов. Началась перестрелка. Один из них ушёл в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару", - рассказала Уколова.
По словам представителя ЦАХАЛ, действия военных вынудили Синвара передвигаться, так как он оказался на территории, куда пришли солдаты для очередного задания.
Известно, что ликвидация Синвара произошла в среду на юге сектора Газа, однако ДНК-экспертиза и окончательная идентификация были произведены лишь на следующий день.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)В миреЯхья СинварХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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