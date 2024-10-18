https://ria.ru/20241018/sinoptik-1978643111.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.10.2024

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь с четверга на пятницу стала в Москве самой холодной с начала осени, температура воздуха на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до минус 2... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:11

2024-10-18T07:11

2024-10-18T09:58

михаил леус

москва

общество

погода

заморозки

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ночь с четверга на пятницу стала в Москве самой холодной с начала осени, температура воздуха на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до минус 2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила минус 2 градуса. Таким образом эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени. В Московской области разброс температур составил от минус 4,6 градуса в Мелихово до плюс 4,5 градуса в Шаховской", — написал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик рассказал, что заморозки в прошедшую ночь наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы с её городским "островом тепла" и западной части Подмосковья. Он добавил, что в отдельных районах образовались очаги туманов, которые через 1-2 часа рассеются.

https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

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михаил леус, москва, общество, погода, заморозки