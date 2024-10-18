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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.10.2024
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Ночь с четверга на пятницу стала в Москве самой холодной с начала осени, температура воздуха на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до минус 2... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:11
2024-10-18T07:11
2024-10-18T09:58
михаил леус
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погода
заморозки
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ночь с четверга на пятницу стала в Москве самой холодной с начала осени, температура воздуха на ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, опустилась до минус 2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила минус 2 градуса. Таким образом эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени. В Московской области разброс температур составил от минус 4,6 градуса в Мелихово до плюс 4,5 градуса в Шаховской", — написал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик рассказал, что заморозки в прошедшую ночь наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы с её городским "островом тепла" и западной части Подмосковья. Он добавил, что в отдельных районах образовались очаги туманов, которые через 1-2 часа рассеются.
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михаил леус, москва, общество, погода, заморозки
Михаил Леус, Москва, Общество, Погода, заморозки
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Синоптик Леус: мемпература воздуха этой ночью опустилась до минус 2 градусов