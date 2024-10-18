https://ria.ru/20241018/siluanovyj-1978727427.html
Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы
Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы - РИА Новости, 18.10.2024
Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы
Россия - одно государство, перераспределение финансовых ресурсов между регионами необходимо: сильным регионам нужно делиться со слабыми, так ответил министр... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:59
2024-10-18T13:59
2024-10-18T14:00
экономика
россия
антон силуанов
андрей макаров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_f555bbc34345ad859ee326585899d024.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия - одно государство, перераспределение финансовых ресурсов между регионами необходимо: сильным регионам нужно делиться со слабыми, так ответил министр финансов РФ Антон Силуанов на тезис о развитии слабых регионов за счет сильных. В ходе пленарной сессии Московского финансового форума глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил мнение, высказанное на одной из сессий форума, о том, что нельзя за счет сильных помогать слабым. "Проблема в том, что должна быть мера, потому что мы проблему слабых деньгами решить, к сожалению, не можем, а сильных ослабляем", - пояснил Макаров. "За счет сильных слабым? Да нет такого... Мы одно государство. Ну так и делиться надо сильным для того, чтобы помогать слабым. Ну а как иначе? Потому что слабый регион откуда возьмет деньги, чтобы в школе были занятия, зарплату платить учителям. Где возьмет деньги, чтобы лечить людей? Если нет денег, то перераспределение", - ответил Силуанов.
https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977865847.html
https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_79046782242e8c3440132bcf4e273633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы
Силуанов: сильным регионам нужно делиться со слабыми
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия - одно государство, перераспределение финансовых ресурсов между регионами необходимо: сильным регионам нужно делиться со слабыми, так ответил министр финансов РФ Антон Силуанов на тезис о развитии слабых регионов за счет сильных.
В ходе пленарной сессии Московского финансового форума глава комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров
озвучил мнение, высказанное на одной из сессий форума, о том, что нельзя за счет сильных помогать слабым.
"Проблема в том, что должна быть мера, потому что мы проблему слабых деньгами решить, к сожалению, не можем, а сильных ослабляем", - пояснил Макаров.
"За счет сильных слабым? Да нет такого... Мы одно государство. Ну так и делиться надо сильным для того, чтобы помогать слабым. Ну а как иначе? Потому что слабый регион откуда возьмет деньги, чтобы в школе были занятия, зарплату платить учителям. Где возьмет деньги, чтобы лечить людей? Если нет денег, то перераспределение", - ответил Силуанов.