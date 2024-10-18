https://ria.ru/20241018/siluanovyj-1978727427.html

Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы

Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы - РИА Новости, 18.10.2024

Силуанов рассказал, как нужно поддерживать слабые регионы

Россия - одно государство, перераспределение финансовых ресурсов между регионами необходимо: сильным регионам нужно делиться со слабыми, так ответил министр... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:59

2024-10-18T13:59

2024-10-18T14:00

экономика

россия

антон силуанов

андрей макаров

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия - одно государство, перераспределение финансовых ресурсов между регионами необходимо: сильным регионам нужно делиться со слабыми, так ответил министр финансов РФ Антон Силуанов на тезис о развитии слабых регионов за счет сильных. В ходе пленарной сессии Московского финансового форума глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил мнение, высказанное на одной из сессий форума, о том, что нельзя за счет сильных помогать слабым. "Проблема в том, что должна быть мера, потому что мы проблему слабых деньгами решить, к сожалению, не можем, а сильных ослабляем", - пояснил Макаров. "За счет сильных слабым? Да нет такого... Мы одно государство. Ну так и делиться надо сильным для того, чтобы помогать слабым. Ну а как иначе? Потому что слабый регион откуда возьмет деньги, чтобы в школе были занятия, зарплату платить учителям. Где возьмет деньги, чтобы лечить людей? Если нет денег, то перераспределение", - ответил Силуанов.

https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977865847.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф