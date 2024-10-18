https://ria.ru/20241018/siluanov-1978702984.html

Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой

Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой - РИА Новости, 18.10.2024

Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой

Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:32

2024-10-18T12:32

2024-10-18T12:47

экономика

россия

антон силуанов

всемирный банк

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов."Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.

https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html

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экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк