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Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой - РИА Новости, 18.10.2024
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12:32 18.10.2024 (обновлено: 12:47 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/siluanov-1978702984.html
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой - РИА Новости, 18.10.2024
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой
Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:47
экономика
россия
антон силуанов
всемирный банк
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов."Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.
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экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой

Силуанов: Россия переросла стадию развивающейся экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС
11 октября, 13:15
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВсемирный банк
 
 
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