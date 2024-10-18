https://ria.ru/20241018/siluanov-1978702984.html
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой - РИА Новости, 18.10.2024
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой
Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:32
2024-10-18T12:47
экономика
россия
антон силуанов
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_f555bbc34345ad859ee326585899d024.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов."Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.
https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_79046782242e8c3440132bcf4e273633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов назвал Россию страной с уже сформировавшейся экономикой
Силуанов: Россия переросла стадию развивающейся экономики
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пора пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, Россия переросла эту стадию, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Сейчас говорят, вот развивающиеся страны, страны семерки, развитые, слушайте, вообще-то Россия - это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов, выступая в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он отметил, что РФ вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Также он напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка
.