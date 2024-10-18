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Шувалов: новые резервные валюты необходимы для финсистемы стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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14:49 18.10.2024 (обновлено: 14:56 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/shuvalov-1978740638.html
Шувалов: новые резервные валюты необходимы для финсистемы стран БРИКС
Шувалов: новые резервные валюты необходимы для финсистемы стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Шувалов: новые резервные валюты необходимы для финсистемы стран БРИКС
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости создания новых резервных валют для развития финансовой системы стран-членов БРИКС. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:49
2024-10-18T14:56
экономика
россия
игорь шувалов
брикс
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости создания новых резервных валют для развития финансовой системы стран-членов БРИКС. Об этом он сообщил на полях Делового форума БРИКС, который проходит в Москве. "Сегодня на форуме шла речь о создании международной финансовой системы, которая будет отвечать правилам справедливости, целям справедливости. Это наша основная задача. Для ее решения необходимы новая система расчетов, новая система взаимодействия в торговле через национальные валюты и создание новых резервных валют", - сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. Глава ВЭБ.РФ отметил взаимный интерес участников Объединения к развитию финансовых инструментов. Он напомнил, что в рамках БРИКС действует Механизм межбанковского сотрудничества, в котором участвуют государственные банки развития России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. По состоянию на начало 2024 года, совокупный объем активов, находящихся под управлением банков-членов ММС БРИКС, составляет свыше 2,7 триллиона долларов США. В этом году в ММС БРИКС председательствует ВЭБ.РФ. Механизм межбанковского сотрудничества стран-участниц объединения БРИКС создан в 2010 году в результате подписания в городе Бразилиа Меморандума о сотрудничестве национальных институтов финансирования развития и поддержки экспорта государств-членов "пятерки". Инициаторами учреждения ММС БРИКС выступили ВЭБ.РФ и Государственный банк развития Китая. Кроме того, ВЭБ.РФ является активным участником Делового совета БРИКС, руководит с российской стороны рабочей группой по межбанковскому взаимодействию, торговле и международной кооперации. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240918/skolkovo-1973516813.html
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экономика, россия, игорь шувалов, брикс, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Игорь Шувалов, БРИКС, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Шувалов: новые резервные валюты необходимы для финсистемы стран БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости создания новых резервных валют для развития финансовой системы стран-членов БРИКС.
Об этом он сообщил на полях Делового форума БРИКС, который проходит в Москве.
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"Сегодня на форуме шла речь о создании международной финансовой системы, которая будет отвечать правилам справедливости, целям справедливости. Это наша основная задача. Для ее решения необходимы новая система расчетов, новая система взаимодействия в торговле через национальные валюты и создание новых резервных валют", - сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.
Глава ВЭБ.РФ отметил взаимный интерес участников Объединения к развитию финансовых инструментов.
Он напомнил, что в рамках БРИКС действует Механизм межбанковского сотрудничества, в котором участвуют государственные банки развития России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. По состоянию на начало 2024 года, совокупный объем активов, находящихся под управлением банков-членов ММС БРИКС, составляет свыше 2,7 триллиона долларов США. В этом году в ММС БРИКС председательствует ВЭБ.РФ.
Механизм межбанковского сотрудничества стран-участниц объединения БРИКС создан в 2010 году в результате подписания в городе Бразилиа Меморандума о сотрудничестве национальных институтов финансирования развития и поддержки экспорта государств-членов "пятерки". Инициаторами учреждения ММС БРИКС выступили ВЭБ.РФ и Государственный банк развития Китая.
Кроме того, ВЭБ.РФ является активным участником Делового совета БРИКС, руководит с российской стороны рабочей группой по межбанковскому взаимодействию, торговле и международной кооперации.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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ЭкономикаРоссияИгорь ШуваловБРИКСВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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