https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html

Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву

Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.10.2024

Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву

Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:37

киев

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ.За шпионаж задержана и арестована гражданка Украины 2001 года рождения, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, ей грозит до 20 лет заключения, сообщила ФСБ."В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники. Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это", - сказала задержанная."После чего была задержана сотрудниками ФСБ", - добавила она.Также показано, как задержанную доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинской шпионки в Херсонской области ФСБ показала видео задержания и допроса украинской шпионки, передававшей Киеву данные о расположении российских войск в Херсонской области 2024-10-18T10:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия