https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.10.2024
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву
Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:00
2024-10-18T10:00
2024-10-18T10:37
киев
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978668373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fcf9b7390a9328dd245215c4b87e65f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ.За шпионаж задержана и арестована гражданка Украины 2001 года рождения, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, ей грозит до 20 лет заключения, сообщила ФСБ."В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники. Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это", - сказала задержанная."После чего была задержана сотрудниками ФСБ", - добавила она.Также показано, как задержанную доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
киев
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978668373_167:0:1607:1080_1920x0_80_0_0_0c5578a6ee170be90d0fd0f632e41c19.jpg
Задержание и допрос украинской шпионки в Херсонской области
ФСБ показала видео задержания и допроса украинской шпионки, передававшей Киеву данные о расположении российских войск в Херсонской области
2024-10-18T10:00
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Киев, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву