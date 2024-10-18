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Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.10.2024
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10:00 18.10.2024 (обновлено: 10:37 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву - РИА Новости, 18.10.2024
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву
Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:00
2024-10-18T10:37
киев
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ.За шпионаж задержана и арестована гражданка Украины 2001 года рождения, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, ей грозит до 20 лет заключения, сообщила ФСБ."В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники. Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это", - сказала задержанная."После чего была задержана сотрудниками ФСБ", - добавила она.Также показано, как задержанную доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Задержание и допрос украинской шпионки в Херсонской области
ФСБ показала видео задержания и допроса украинской шпионки, передававшей Киеву данные о расположении российских войск в Херсонской области
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Киев, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных Киеву

Задержанная украинская шпионка призналась в передаче данных о войсках Киеву

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задержанная украинская шпионка призналась, что инициативно передавала Киеву данные о российских военных в Херсонской области, кадры с ее допросом публикует ФСБ.
За шпионаж задержана и арестована гражданка Украины 2001 года рождения, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, ей грозит до 20 лет заключения, сообщила ФСБ.
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"В июне месяце вступила в Telegram-канал. Посоветовали друзья крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области, где в ноябре месяце появился пост с информацией по определенному квадрату, скажем так, сектору - места дислокации, движения техники. Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных. Жилые дома, школа. Школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это", - сказала задержанная.
"После чего была задержана сотрудниками ФСБ", - добавила она.
Также показано, как задержанную доставили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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КиевХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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