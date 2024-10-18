https://ria.ru/20241018/sharlot-1978700323.html

Шарлот* не признал вину по статье о возбуждении ненависти

Шарлот* не признал вину по статье о возбуждении ненависти - РИА Новости, 18.10.2024

Шарлот* не признал вину по статье о возбуждении ненависти

Певец Эдуард Шарлот* (находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на первом заседании по уголовному делу заявил, что не признает вину по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:27

2024-10-18T12:27

2024-10-18T12:27

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот* (находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на первом заседании по уголовному делу заявил, что не признает вину по статье о возбуждении ненависти, по трем остальным вменяемым статьям вину признает частично, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда. В пятницу Самарский областной суд начал рассматривать дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до 6 лет колонии. "По статье 354.1, по статье 148, по статье 325 частично признаю вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации… По статье 282 вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что", - сказал Шарлот* на заседании. По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948120968.html

https://ria.ru/20240201/sharlot-1924768983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Певец Шарлот в Самарском областном суде Певца Шарлота доставили в Самарский областной суд для рассмотрения уголовного дела. Он обвиняется по четырем статьям УК, в том числе - в реабилитации нацизма, ему грозит до 6 лет колонии. 2024-10-18T12:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эдуард шарлот, давид тухманов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)