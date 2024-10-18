https://ria.ru/20241018/sharlot-1978681644.html

Шарлота* доставили в Самарский областной суд

Шарлота* доставили в Самарский областной суд - РИА Новости, 18.10.2024

Шарлота* доставили в Самарский областной суд

Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, доставили в Самарский областной суд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:39

2024-10-18T11:39

2024-10-18T18:27

россия

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, доставили в Самарский областной суд, передает корреспондент РИА Новости. Шарлот* не стал отвечать на вопросы о своем самочувствии. В пятницу облсуд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет колонии. По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html

https://ria.ru/20240201/sharlot-1924768983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Певец Шарлот в Самарском областном суде Певца Шарлота доставили в Самарский областной суд для рассмотрения уголовного дела. Он обвиняется по четырем статьям УК, в том числе - в реабилитации нацизма, ему грозит до 6 лет колонии. 2024-10-18T11:39 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)