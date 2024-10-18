Рейтинг@Mail.ru
Шарлота* доставили в Самарский областной суд - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 18.10.2024 (обновлено: 18:27 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sharlot-1978681644.html
Шарлота* доставили в Самарский областной суд
Шарлота* доставили в Самарский областной суд - РИА Новости, 18.10.2024
Шарлота* доставили в Самарский областной суд
Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, доставили в Самарский областной суд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:39
2024-10-18T18:27
россия
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978684102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4381d8ea61029decf39249ab981b1c0c.jpg
САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, доставили в Самарский областной суд, передает корреспондент РИА Новости. Шарлот* не стал отвечать на вопросы о своем самочувствии. В пятницу облсуд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет колонии. По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html
https://ria.ru/20240201/sharlot-1924768983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Певец Шарлот в Самарском областном суде
Певца Шарлота доставили в Самарский областной суд для рассмотрения уголовного дела. Он обвиняется по четырем статьям УК, в том числе - в реабилитации нацизма, ему грозит до 6 лет колонии.
2024-10-18T11:39
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978684102_277:0:1717:1080_1920x0_80_0_0_ba8128687ecf6ad3c3ebcefbd7d34ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Шарлота* доставили в Самарский областной суд

Певца Эдуарда Шарлота доставили в Самарский областной суд

Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, доставили в Самарский областной суд, передает корреспондент РИА Новости.
Шарлот* не стал отвечать на вопросы о своем самочувствии.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В РПЦ призвали учесть извинения певца Шарлота
11 июля, 15:34
В пятницу облсуд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК). Санкции указанных статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет колонии.
По версии следствия, в 2023 году артист неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной в РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Певец признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец
1 февраля, 12:27
 
РоссияЭдуард ШарлотДавид ТухмановИисус ХристосФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала