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В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года" - РИА Новости, 18.10.2024
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21:23 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/semya-1978836355.html
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года"
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года" - РИА Новости, 18.10.2024
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года"
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года" прошла в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, на сцене чествовали... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:23
2024-10-18T21:23
общество
россия
антон котяков
владимир путин
татьяна голикова
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года" прошла в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, на сцене чествовали 88 российских семей - победителей в пяти номинациях, передает корреспондент РИА Новости. "В нашей стране сегодня 2,5 миллиона многодетных семей. За последние пять лет количество их увеличилось на четверть. Но мы приложим все усилия, чтобы многодетных семей в нашей стране было больше. И я закончу свои слова со словами благодарности и девизом годы семьи: "Нам есть, куда расти", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе церемонии. В Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций". По итогам конкурса победителями "Семьи года" стали 88 российских семей, в том числе в номинации "Многодетная семья" – 21 семья, в номинации "Молодая семья" – 16 семей, в номинации "Сельская семья" – 18 семей, в номинации "Золотая семья" – 12 семей, в номинации "Семья – хранитель традиций" – 21 семья. Всего в 2024 году в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всей страны. Ежегодный Всероссийский конкурс "Семья года" проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов России. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20240909/putin-1971695326.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, татьяна голикова, государственный кремлевский дворец, москва
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Государственный Кремлевский дворец, Москва
В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года"

В Кремлевском Дворце наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года" прошла в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, на сцене чествовали 88 российских семей - победителей в пяти номинациях, передает корреспондент РИА Новости.
"В нашей стране сегодня 2,5 миллиона многодетных семей. За последние пять лет количество их увеличилось на четверть. Но мы приложим все усилия, чтобы многодетных семей в нашей стране было больше. И я закончу свои слова со словами благодарности и девизом годы семьи: "Нам есть, куда расти", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе церемонии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплате многодетным семьям ко Дню семьи
9 сентября, 20:06
В Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций".
По итогам конкурса победителями "Семьи года" стали 88 российских семей, в том числе в номинации "Многодетная семья" – 21 семья, в номинации "Молодая семья" – 16 семей, в номинации "Сельская семья" – 18 семей, в номинации "Золотая семья" – 12 семей, в номинации "Семья – хранитель традиций" – 21 семья.
Всего в 2024 году в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всей страны.
Ежегодный Всероссийский конкурс "Семья года" проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов России.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве
9 октября, 14:21
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир ПутинТатьяна ГоликоваГосударственный Кремлевский дворецМосква
 
 
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