https://ria.ru/20241018/sandu-1978777235.html

Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами

Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами - РИА Новости, 18.10.2024

Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами

Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:42

2024-10-18T16:42

2024-10-18T17:18

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

дорин речан

василий тарлев

наша партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978787247_448:0:2624:1224_1920x0_80_0_0_69f499e4e105033b3886f1eb3aef1b78.jpg

КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация Promo-LEX. Promo-LEX, которая традиционно выделяет сотни человек для наблюдения за ходом избирательной кампании и проведением выборов в Молдавии, представила в пятницу четвертый отчет, охватывающий период с 1 по 15 октября. "Злоупотребление административным ресурсом было выявлено в 114 случаях, большинство из них связано с Партией действия и солидарности (ПДС) и Майей Санду (105 случаев). В кампании приняли участие несколько высокопоставленных лиц, особенно представители ПДС", - говорится в отчете. В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта "Да" на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации. "Также были отмечены случаи использования государственных учреждений в целях накопления избирательного капитала, привлечения государственных служащих к предвыборной деятельности в рабочее время", - отмечено в документе. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970514398.html

https://ria.ru/20240726/sandu-1962292897.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, дорин речан, василий тарлев, наша партия