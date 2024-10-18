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Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами - РИА Новости, 18.10.2024
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16:42 18.10.2024 (обновлено: 17:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sandu-1978777235.html
Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами
Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами - РИА Новости, 18.10.2024
Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами
Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:42
2024-10-18T17:18
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация Promo-LEX. Promo-LEX, которая традиционно выделяет сотни человек для наблюдения за ходом избирательной кампании и проведением выборов в Молдавии, представила в пятницу четвертый отчет, охватывающий период с 1 по 15 октября. "Злоупотребление административным ресурсом было выявлено в 114 случаях, большинство из них связано с Партией действия и солидарности (ПДС) и Майей Санду (105 случаев). В кампании приняли участие несколько высокопоставленных лиц, особенно представители ПДС", - говорится в отчете. В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта "Да" на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации. "Также были отмечены случаи использования государственных учреждений в целях накопления избирательного капитала, привлечения государственных служащих к предвыборной деятельности в рабочее время", - отмечено в документе. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970514398.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, дорин речан, василий тарлев, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Дорин Речан, Василий Тарлев, Наша партия
Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами

Promo-LEX: Санду использует административный ресурс для избирательной кампании

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация Promo-LEX.
Promo-LEX, которая традиционно выделяет сотни человек для наблюдения за ходом избирательной кампании и проведением выборов в Молдавии, представила в пятницу четвертый отчет, охватывающий период с 1 по 15 октября.
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"Злоупотребление административным ресурсом было выявлено в 114 случаях, большинство из них связано с Партией действия и солидарности (ПДС) и Майей Санду (105 случаев). В кампании приняли участие несколько высокопоставленных лиц, особенно представители ПДС", - говорится в отчете.
В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта "Да" на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации.
"Также были отмечены случаи использования государственных учреждений в целях накопления избирательного капитала, привлечения государственных служащих к предвыборной деятельности в рабочее время", - отмечено в документе.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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