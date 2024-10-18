Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами
Promo-LEX: Санду использует административный ресурс для избирательной кампании
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация Promo-LEX.
Promo-LEX, которая традиционно выделяет сотни человек для наблюдения за ходом избирательной кампании и проведением выборов в Молдавии, представила в пятницу четвертый отчет, охватывающий период с 1 по 15 октября.
Молдавские оппозиционеры требуют аннулировать регистрацию Санду
4 сентября, 14:25
«
"Злоупотребление административным ресурсом было выявлено в 114 случаях, большинство из них связано с Партией действия и солидарности (ПДС) и Майей Санду (105 случаев). В кампании приняли участие несколько высокопоставленных лиц, особенно представители ПДС", - говорится в отчете.
В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта "Да" на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации.
"Также были отмечены случаи использования государственных учреждений в целях накопления избирательного капитала, привлечения государственных служащих к предвыборной деятельности в рабочее время", - отмечено в документе.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.