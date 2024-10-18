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Сандерс призвал США прекратить поддерживать политику Нетаньяху
Сандерс призвал США прекратить поддерживать политику Нетаньяху - РИА Новости, 18.10.2024
Сандерс призвал США прекратить поддерживать политику Нетаньяху
Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара у Израиля больше нет оправданий ведению войны против... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:24
2024-10-18T11:24
2024-10-18T11:24
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара у Израиля больше нет оправданий ведению войны против мирных палестинцев, и призвал США прекратить поддерживать "ужасающую" политику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. "Лидер ХАМАС Яхья Синвар... теперь мертв. Теперь у премьер-министра Нетаньяху и его экстремистского правительства нет никаких оправданий для продолжения тотальной войны против палестинского народа, в результате которой погибли 42 тысячи палестинцев и получили ранения 100 тысяч... Нет абсолютно никаких оправданий продолжению Соединенными Штатами поддержки ужасающей политики Нетаньяху, которая открыто нарушает законы США и международное право", - говорится в заявлении сенатора на его официальном сайте. Сандерс также обвинил Израиль в отказе тысячам детей в секторе Газа в гуманитарной помощи. Сандерс заявил, что представит в сенате США проект резолюции, направленной на блокировку продажи наступательных вооружений Израилю, и отметил, что США должны "положить конец своему пособничеству этой жестокой и незаконной войне".
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в мире, израиль, сша, вермонт, берни сандерс, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Вермонт, Берни Сандерс, Яхья Синвар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Сандерс призвал США прекратить поддерживать политику Нетаньяху
Сандерс: у Израиля больше нет оправданий вести войну против мирных палестницев