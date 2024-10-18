https://ria.ru/20241018/salmond-1978814571.html

Тело экс-главы Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину

Тело экс-главы Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину - РИА Новости, 18.10.2024

Тело экс-главы Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину

Тело бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда, скончавшегося в Северной Македонии, было... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:44

2024-10-18T18:44

2024-10-18T18:44

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маргарита симоньян

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тело бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда, скончавшегося в Северной Македонии, было репатриировано на родину, сообщил в пятницу телеканал Sky News. Салмонд скончался от инфаркта 12 октября в возрасте 69 лет после выступления с речью в Северной Македонии. "Тело Алекса Салмонда было возвращено в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала. В среду британские СМИ сообщили, что правительство Великобритании отказалось задействовать королевские военно-воздушные силы для возвращения тела Салмонда. Традиционно военные самолёты используются для репатриации тел членов королевской семьи. В итоге чартерный рейс, организованный при помощи властей Шотландии, был оплачен частным спонсором. Как сообщает Sky News, речь идёт о шотландском бизнесмене сэре Томе Хантере. Ранее Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком. Салмонд также занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Он выступал за независимость Шотландии от Великобритании.

https://ria.ru/20241012/salmond-1977777177.html

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в мире, шотландия, северная македония, великобритания, алекс салмонд, маргарита симоньян