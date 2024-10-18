Тело экс-главы Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину
Sky News: тело экс-главы Шотландии Алекса Салмонда вернули на родину
© AP Photo / Scott HeppellПервый министр Шотландии Алекс Салмонд
© AP Photo / Scott Heppell
Первый министр Шотландии Алекс Салмонд . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тело бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда, скончавшегося в Северной Македонии, было репатриировано на родину, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
Салмонд скончался от инфаркта 12 октября в возрасте 69 лет после выступления с речью в Северной Македонии.
"Тело Алекса Салмонда было возвращено в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.
В среду британские СМИ сообщили, что правительство Великобритании отказалось задействовать королевские военно-воздушные силы для возвращения тела Салмонда. Традиционно военные самолёты используются для репатриации тел членов королевской семьи.
В итоге чартерный рейс, организованный при помощи властей Шотландии, был оплачен частным спонсором. Как сообщает Sky News, речь идёт о шотландском бизнесмене сэре Томе Хантере.
Ранее Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком.
Салмонд также занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Он выступал за независимость Шотландии от Великобритании.
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда
12 октября, 21:17