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На Сахалине ищут еще пять человек с опрокинувшегося судна
На Сахалине ищут еще пять человек с опрокинувшегося судна - РИА Новости, 18.10.2024
На Сахалине ищут еще пять человек с опрокинувшегося судна
Трое человек спасены, пятерых ищут после опрокидывания судна "Григорий Ловцов" у побережья Сахалина, причиной которого стал, по предварительной версии, крен... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:32
2024-10-18T15:32
2024-10-18T15:54
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
сахалин
происшествия
корсаков
валерий лимаренко
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Трое человек спасены, пятерых ищут после опрокидывания судна "Григорий Ловцов" у побережья Сахалина, причиной которого стал, по предварительной версии, крен из-за смещения груза, сообщили в Ространснадзоре.Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось в порту Корсаков при перегрузке песка и щебня. В СК сообщали о гибели двух моряков, но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко о жертвах не упоминал, отмечая, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении). По данным МЧС, на борту было восемь человек, судьба пятерых неизвестна. Аварийное судно буксируют к берегу."В результате поисково-спасательной операции в 6.34 утра по Москве было спасено 3 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиск 5 человек продолжается. Предварительно, причиной опрокидывания стало смещение груза, появление крена, потеря остойчивости судна", – говорится в сообщении.Отмечается, что на борту находились семь человек экипажа и водитель автомобиля.
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), сахалин, происшествия, корсаков, валерий лимаренко, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Сахалин, Происшествия, Корсаков, Валерий Лимаренко, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине ищут еще пять человек с опрокинувшегося судна
На Сахалине ищут еще пять человек с опрокинувшегося судна "Григорий Ловцов"