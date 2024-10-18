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Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне - РИА Новости, 18.10.2024
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14:20 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html
Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне
Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне - РИА Новости, 18.10.2024
Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне
Сильный дождь и ветер в связи с прохождением циклона ожидаются на выходных в семи муниципалитетах Сахалина и Курил, предупредил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:20
2024-10-18T14:20
сахалин
россия
парамушир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Сильный дождь и ветер в связи с прохождением циклона ожидаются на выходных в семи муниципалитетах Сахалина и Курил, предупредил региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении. По информации сахалинского управления Росгидромета, 19 и 20 октября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, ветер 23-28 метров в секунду. В воскресенье такая же непогода ждет жителей острова Парамушир. На территории Невельского, Холмского, Томаринского и Углегорского районов Сахалина в зоне прохождения циклона прогнозируется ветер до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
https://ria.ru/20241017/sochi-1978495105.html
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сахалин, россия, парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество
Сахалин, Россия, Парамушир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество
Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне

МЧС объявили экстренное предупреждение из-за циклона на юге Сахалина и Курилах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМыс Три камня на острове Сахалин
Мыс Три камня на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мыс Три камня на острове Сахалин. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Сильный дождь и ветер в связи с прохождением циклона ожидаются на выходных в семи муниципалитетах Сахалина и Курил, предупредил региональный главк МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении.
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По информации сахалинского управления Росгидромета, 19 и 20 октября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, ветер 23-28 метров в секунду. В воскресенье такая же непогода ждет жителей острова Парамушир. На территории Невельского, Холмского, Томаринского и Углегорского районов Сахалина в зоне прохождения циклона прогнозируется ветер до 25 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
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СахалинРоссияПарамуширМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрОбщество
 
 
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