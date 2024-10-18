https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html

Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне

Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне - РИА Новости, 18.10.2024

Жителей юга Сахалина и Курил предупредили о надвигающемся циклоне

Сильный дождь и ветер в связи с прохождением циклона ожидаются на выходных в семи муниципалитетах Сахалина и Курил, предупредил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:20

2024-10-18T14:20

2024-10-18T14:20

сахалин

россия

парамушир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Сильный дождь и ветер в связи с прохождением циклона ожидаются на выходных в семи муниципалитетах Сахалина и Курил, предупредил региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении. По информации сахалинского управления Росгидромета, 19 и 20 октября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, ветер 23-28 метров в секунду. В воскресенье такая же непогода ждет жителей острова Парамушир. На территории Невельского, Холмского, Томаринского и Углегорского районов Сахалина в зоне прохождения циклона прогнозируется ветер до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.

https://ria.ru/20241017/sochi-1978495105.html

https://ria.ru/20241017/smerchi-1978558026.html

сахалин

россия

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сахалин, россия, парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество