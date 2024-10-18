https://ria.ru/20241018/sahalin-1978646986.html

На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека

На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека - РИА Новости, 18.10.2024

На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека

Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:14

2024-10-18T08:14

2024-10-18T08:50

происшествия

сахалин

россия

корсаков

валерий лимаренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. "По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в заявлении. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия, специалисты выясняют местонахождение еще четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.Ранее в пятницу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня.

https://ria.ru/20241017/nakhodka-1978435097.html

https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сахалин, россия, корсаков, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф)