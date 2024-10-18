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На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека - РИА Новости, 18.10.2024
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08:14 18.10.2024 (обновлено: 08:50 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/sahalin-1978646986.html
На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека
На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека - РИА Новости, 18.10.2024
На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека
Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:14
2024-10-18T08:50
происшествия
сахалин
россия
корсаков
валерий лимаренко
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. "По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в заявлении. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия, специалисты выясняют местонахождение еще четырех человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.Ранее в пятницу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня.
https://ria.ru/20241017/nakhodka-1978435097.html
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происшествия, сахалин, россия, корсаков, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Корсаков, Валерий Лимаренко, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека

На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека, один госпитализирован

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине
Грузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
«
"По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.
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Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия, специалисты выясняют местонахождение еще четырех человек.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее в пятницу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня.
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ПроисшествияСахалинРоссияКорсаковВалерий ЛимаренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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