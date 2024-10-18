На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека
На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека, один госпитализирован
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураГрузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Грузовое судно, перевернувшееся в порту Корсаков на Сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Два человека погибли при ЧП с грузовым судном на Сахалине, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
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"По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.
Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия, специалисты выясняют местонахождение еще четырех человек.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее в пятницу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов Сахалина при перегрузке песка и щебня.
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