https://ria.ru/20241018/ryutte-1978740432.html

В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте

В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте - РИА Новости, 18.10.2024

В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что не хочет, чтобы "у кого-то создавалось впечатление о... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:49

2024-10-18T14:49

2024-10-18T14:49

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что не хочет, чтобы "у кого-то создавалось впечатление о снижении темпов поддержки Украины" после представления Владимиром Зеленским так называемого "плана победы" и его видимой слабой поддержки Западом. "Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать. Это не означает, что мы вчера обсуждали каждую строчку "плана победы" Зеленского. Это не было темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению", - признался генсек. При этом, по его словам, "главной темой вчера было то, как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы снижаем темпы наших усилий". "Нет, мы наращиваем наше промышленное производство для восполнения собственных запасов и поддержки Украины. Мы также хотим усилить производство в самой Украине", - заверил генсек НАТО. Он добавил, что страны альянса хотят сохранить и темпы подготовки украинских военных. Накануне генсек НАТО, комментируя "план" Зеленского, заявил, что в нем "много пунктов, которые требуют уточнения" и что союзники могут и не прийти к единой позиции по ряду изложенных Зеленским инициатив. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/plan-1978623638.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, марк рютте, мария захарова, нато