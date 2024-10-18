Рейтинг@Mail.ru
В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ryutte-1978740432.html
В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте
В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте - РИА Новости, 18.10.2024
В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что не хочет, чтобы "у кого-то создавалось впечатление о... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:49
2024-10-18T14:49
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
марк рютте
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что не хочет, чтобы "у кого-то создавалось впечатление о снижении темпов поддержки Украины" после представления Владимиром Зеленским так называемого "плана победы" и его видимой слабой поддержки Западом. "Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать. Это не означает, что мы вчера обсуждали каждую строчку "плана победы" Зеленского. Это не было темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению", - признался генсек. При этом, по его словам, "главной темой вчера было то, как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы снижаем темпы наших усилий". "Нет, мы наращиваем наше промышленное производство для восполнения собственных запасов и поддержки Украины. Мы также хотим усилить производство в самой Украине", - заверил генсек НАТО. Он добавил, что страны альянса хотят сохранить и темпы подготовки украинских военных. Накануне генсек НАТО, комментируя "план" Зеленского, заявил, что в нем "много пунктов, которые требуют уточнения" и что союзники могут и не прийти к единой позиции по ряду изложенных Зеленским инициатив. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
https://ria.ru/20241017/plan-1978623638.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, марк рютте, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Мария Захарова, НАТО
В НАТО боятся создать видимость снижения поддержки Киева, признал Рютте

Рютте: в НАТО не хотят, чтобы кто-то подумал, что поддержка Украины снизилась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что не хочет, чтобы "у кого-то создавалось впечатление о снижении темпов поддержки Украины" после представления Владимиром Зеленским так называемого "плана победы" и его видимой слабой поддержки Западом.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы Украина имела достаточно оружия и техники для того, чтобы воевать. Это не означает, что мы вчера обсуждали каждую строчку "плана победы" Зеленского. Это не было темой вчерашних дебатов. Мы просто приняли его к сведению", - признался генсек.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
План Зеленского неудобен для НАТО, заявил французский политик
Вчера, 13:25
При этом, по его словам, "главной темой вчера было то, как не допустить, чтобы кто-либо в Москве мог подумать, что мы снижаем темпы наших усилий". "Нет, мы наращиваем наше промышленное производство для восполнения собственных запасов и поддержки Украины. Мы также хотим усилить производство в самой Украине", - заверил генсек НАТО.
Он добавил, что страны альянса хотят сохранить и темпы подготовки украинских военных.
Накануне генсек НАТО, комментируя "план" Зеленского, заявил, что в нем "много пунктов, которые требуют уточнения" и что союзники могут и не прийти к единой позиции по ряду изложенных Зеленским инициатив.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
17 октября, 21:49
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Глава ЕК поддержала "план победы" Зеленского, но не в части членства в НАТО
17 октября, 23:45
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМарк РюттеМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала