В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала "Рыбарь"
Госдеп США пообещал до 10 миллионов долларов за информацию о проекте "Рыбарь"
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к выявлению или местонахождению лиц, которых госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь".
По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года. Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.
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В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.
Среди лиц, якобы вовлечённых в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.
Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.
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