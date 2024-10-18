https://ria.ru/20241018/rybar-1978845311.html

В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала "Рыбарь"

В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала "Рыбарь" - РИА Новости, 19.10.2024

В США объявили награду за информацию о сотрудниках Telegram-канала "Рыбарь"

Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к выявлению или местонахождению лиц, РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-18T23:58

2024-10-18T23:58

2024-10-19T01:02

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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к выявлению или местонахождению лиц, которых госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь". По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года. Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США. В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия. Среди лиц, якобы вовлечённых в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации. Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html

https://radiosputnik.ru/20240911/vmeshatelstvo-1972007579.html

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в мире, сша, техас, государственный департамент сша, ростех