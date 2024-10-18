https://ria.ru/20241018/rossija-1978798008.html

Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин

Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин

Россия готова к продолжению борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:42

2024-10-18T17:42

2024-10-18T17:42

россия

владимир путин

дмитрий киселев

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в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия готова к продолжению борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции. "Когда натовцам надоест с нами воевать – это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы", - сказал Путин. Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241017/putin-1978526929.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году