https://ria.ru/20241018/rossija-1978798008.html
Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин
Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин
Россия готова к продолжению борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:42
2024-10-18T17:42
2024-10-18T17:42
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия готова к продолжению борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ход специальной военной операции. "Когда натовцам надоест с нами воевать – это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы", - сказал Путин. Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия готова к продолжению борьбы, заявил Путин
Путин о спецоперации: Россия готова к продолжению борьбы