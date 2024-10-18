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Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России - РИА Новости, 18.10.2024
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12:48 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rossija-1978708602.html
Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России
Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России
Россия по экспертным оценкам входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, в стране также принят ряд РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:48
2024-10-18T12:48
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия по экспертным оценкам входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, в стране также принят ряд системных законов для эффективной трансформации сбережений в инвестиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По оценкам зарубежных экспертов, Россия входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024. В этой связи он напомнил, что в этом году правительство расширило возможности использования цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы и услуги. "В августе принят федеральный закон, который дал "зеленый свет" обращению иностранных криптовалют в Российской Федерации и применению их во внешнеторговых сделках. Занимаемся и формированием междепозитарных "мостов" с дружественными странами. Они позволят проводить операции без учета инфраструктуры тех государств, которые стараются сдержать наше развитие", - добавил премьер. Он пообещал, что власти страны для обеспечения финансового суверенитета будут заниматься развитием отечественного рынка капитала, содействующего эффективной трансформации сбережений в инвестиции. В этой сфере уже принят ряд системных законов, напомнил Мишустин. Так, был реформирован институт индивидуальных инвестиционных счетов, появилась возможность открыть так называемый долгосрочный счет "третьего типа". "Для тех, кто вкладывает туда финансы, введен единый налоговый вычет по налогу на доходы физлиц. Аналогичную меру распространили и на договоры долгосрочных сбережений, для которых в дополнение еще и увеличен период софинансирования взносов со стороны государства – с трех до десяти лет. Также вдвое повышено и максимальное страховое покрытие по добровольным пенсионным сбережениям в негосударственных фондах... Таким образом, сбережения наших граждан защищены на законодательном уровне, что должно повысить интерес и доверие к этим инструментам", - отметил премьер.
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978705517.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России

Мишустин: РФ входит в список ведущих стран по темпам роста безналичных платежей

© iStock.com / Sergii KolesnikovМужчина расплачивается картой
Мужчина расплачивается картой - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / Sergii Kolesnikov
Мужчина расплачивается картой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия по экспертным оценкам входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, в стране также принят ряд системных законов для эффективной трансформации сбережений в инвестиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По оценкам зарубежных экспертов, Россия входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Мишустин заявил о планах по расширению проектов техсуверенитета
Вчера, 12:41
В этой связи он напомнил, что в этом году правительство расширило возможности использования цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы и услуги.
"В августе принят федеральный закон, который дал "зеленый свет" обращению иностранных криптовалют в Российской Федерации и применению их во внешнеторговых сделках. Занимаемся и формированием междепозитарных "мостов" с дружественными странами. Они позволят проводить операции без учета инфраструктуры тех государств, которые стараются сдержать наше развитие", - добавил премьер.
Он пообещал, что власти страны для обеспечения финансового суверенитета будут заниматься развитием отечественного рынка капитала, содействующего эффективной трансформации сбережений в инвестиции. В этой сфере уже принят ряд системных законов, напомнил Мишустин. Так, был реформирован институт индивидуальных инвестиционных счетов, появилась возможность открыть так называемый долгосрочный счет "третьего типа".
"Для тех, кто вкладывает туда финансы, введен единый налоговый вычет по налогу на доходы физлиц. Аналогичную меру распространили и на договоры долгосрочных сбережений, для которых в дополнение еще и увеличен период софинансирования взносов со стороны государства – с трех до десяти лет. Также вдвое повышено и максимальное страховое покрытие по добровольным пенсионным сбережениям в негосударственных фондах... Таким образом, сбережения наших граждан защищены на законодательном уровне, что должно повысить интерес и доверие к этим инструментам", - отметил премьер.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 12:44
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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