https://ria.ru/20241018/rossija-1978708602.html

Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России

Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин оценил высокие темпы роста безналичных платежей в России

Россия по экспертным оценкам входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, в стране также принят ряд РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:48

2024-10-18T12:48

2024-10-18T12:48

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940750635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_95157269308ac2ac7bc4c7f624b3fa42.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия по экспертным оценкам входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, в стране также принят ряд системных законов для эффективной трансформации сбережений в инвестиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По оценкам зарубежных экспертов, Россия входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2024. В этой связи он напомнил, что в этом году правительство расширило возможности использования цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы и услуги. "В августе принят федеральный закон, который дал "зеленый свет" обращению иностранных криптовалют в Российской Федерации и применению их во внешнеторговых сделках. Занимаемся и формированием междепозитарных "мостов" с дружественными странами. Они позволят проводить операции без учета инфраструктуры тех государств, которые стараются сдержать наше развитие", - добавил премьер. Он пообещал, что власти страны для обеспечения финансового суверенитета будут заниматься развитием отечественного рынка капитала, содействующего эффективной трансформации сбережений в инвестиции. В этой сфере уже принят ряд системных законов, напомнил Мишустин. Так, был реформирован институт индивидуальных инвестиционных счетов, появилась возможность открыть так называемый долгосрочный счет "третьего типа". "Для тех, кто вкладывает туда финансы, введен единый налоговый вычет по налогу на доходы физлиц. Аналогичную меру распространили и на договоры долгосрочных сбережений, для которых в дополнение еще и увеличен период софинансирования взносов со стороны государства – с трех до десяти лет. Также вдвое повышено и максимальное страховое покрытие по добровольным пенсионным сбережениям в негосударственных фондах... Таким образом, сбережения наших граждан защищены на законодательном уровне, что должно повысить интерес и доверие к этим инструментам", - отметил премьер.

https://ria.ru/20241018/mishustin-1978705517.html

https://ria.ru/20241018/mishustin-1978707595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, михаил мишустин