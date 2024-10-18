https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html
Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов
Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов
Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:25
2024-10-18T12:25
2024-10-18T15:44
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума — 2024. "Рассчитываем, что совместными усилиями — правительства, Банка России, финансового сообщества — удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру", — сказал он.Премьер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах. "(Создать. — Прим. ред.) ту (систему расчетов. — Прим. ред.), которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", — объяснил Мишустин. Глава правительства также выразил уверенность, что во время форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные подробно изучат в правительстве.
https://ria.ru/20231108/tsb-1908205706.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов
Мишустин: Россия рассчитывает на создание системы для международных расчетов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума — 2024.
«
"Рассчитываем, что совместными усилиями — правительства, Банка России, финансового сообщества — удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах.
"(Создать. — Прим. ред.) ту (систему расчетов. — Прим. ред.), которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", — объяснил Мишустин.
Глава правительства также выразил уверенность, что во время форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные подробно изучат в правительстве.