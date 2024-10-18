https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html

Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов

Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин рассказал о планах по созданию системы для международных расчетов

Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:25

2024-10-18T12:25

2024-10-18T15:44

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на создание собственной системы для международных расчетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума — 2024. "Рассчитываем, что совместными усилиями — правительства, Банка России, финансового сообщества — удастся создать альтернативную зарубежным системам отечественную расчетную инфраструктуру", — сказал он.Премьер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения международных расчетов на справедливых принципах. "(Создать. — Прим. ред.) ту (систему расчетов. — Прим. ред.), которая обеспечит равноправие стран, конфиденциальность платежей и позволит проводить мгновенные транзакции при минимальных затратах", — объяснил Мишустин. Глава правительства также выразил уверенность, что во время форума прозвучит немало интересных идей и предложений, и пообещал, что наиболее актуальные подробно изучат в правительстве.

https://ria.ru/20231108/tsb-1908205706.html

https://ria.ru/20241004/putin-1976386629.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин