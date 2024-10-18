https://ria.ru/20241018/rossija-1978693566.html
МИД: Россия будет содействовать преодолению кризисов на Ближнем Востоке
МИД: Россия будет содействовать преодолению кризисов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2024
МИД: Россия будет содействовать преодолению кризисов на Ближнем Востоке
Россия продолжит работать с арабскими странами над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности и стабильности, будет содействовать преодолению кризисов в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:16
2024-10-18T12:16
2024-10-18T12:16
в мире
россия
ближний восток
михаил богданов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия продолжит работать с арабскими странами над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности и стабильности, будет содействовать преодолению кризисов в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Российская дипломатия в плотной координации с арабскими партнерами продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания. Будем и далее содействовать преодолению в этом стратегически важном регионе кризисных ситуаций", - сказал Богданов на четвертом форуме Федерации ректоров российских и арабских университетов.
https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html
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в мире, россия, ближний восток, михаил богданов
В мире, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов
МИД: Россия будет содействовать преодолению кризисов на Ближнем Востоке
Богданов: Россия будет содействовать преодолению кризисов на Ближнем Востоке