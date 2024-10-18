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Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ - РИА Новости, 18.10.2024
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09:21 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rossija-1978654926.html
Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ
Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ - РИА Новости, 18.10.2024
Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ
Российские профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и МВД, на совещании в правительстве обсудили повышение до 16 лет возраста для поездки на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:21
2024-10-18T09:21
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и МВД, на совещании в правительстве обсудили повышение до 16 лет возраста для поездки на самокате по проезжей части, создание в городах специальных дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и возможность последующего запрета передвижения на них по тротуарам, следует из комментария Минтранса РФ РИА Новости. Там отметили, что массовое использование СИМ и их растущее число обуславливает необходимость корректировки и развития действующего регулирования. Для выработки единого комплексного подхода к регулированию в аппарате правительства прошло совещание с участием представителей Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, правительства Москвы и депутатов Госдумы. "На совещании обсуждался общественный запрос как со стороны пешеходов об ограничении движения СИМ по тротуарам, так и со стороны водителей об исключении их движения по дорогам. По результатам обсуждения определен приоритет создания в городах специальной инфраструктуры для СИМ (велодорожки)", - сообщили в Минтрансе РФ. Создание инфраструктуры, пояснили в министерстве, позволит устранить конфликты "пешеход - СИМ" и "СИМ – автомобиль". "При этом участники совещания отметили, что введение существенного ограничения (вплоть до запрета) передвижения СИМ по тротуарам целесообразно после создания инфраструктуры. Кроме того, анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал обоснованность повышения возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих СИМ для передвижения по проезжей части", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html
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общество, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ

Минтранс, Минпромторг и МВД обсудили повышение возраста для поездки на самокате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка переезжает на самокате пешеходный переход в Москве
Девушка переезжает на самокате пешеходный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Девушка переезжает на самокате пешеходный переход в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и МВД, на совещании в правительстве обсудили повышение до 16 лет возраста для поездки на самокате по проезжей части, создание в городах специальных дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и возможность последующего запрета передвижения на них по тротуарам, следует из комментария Минтранса РФ РИА Новости.
Там отметили, что массовое использование СИМ и их растущее число обуславливает необходимость корректировки и развития действующего регулирования. Для выработки единого комплексного подхода к регулированию в аппарате правительства прошло совещание с участием представителей Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, правительства Москвы и депутатов Госдумы.
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"На совещании обсуждался общественный запрос как со стороны пешеходов об ограничении движения СИМ по тротуарам, так и со стороны водителей об исключении их движения по дорогам. По результатам обсуждения определен приоритет создания в городах специальной инфраструктуры для СИМ (велодорожки)", - сообщили в Минтрансе РФ.
Создание инфраструктуры, пояснили в министерстве, позволит устранить конфликты "пешеход - СИМ" и "СИМ – автомобиль".
"При этом участники совещания отметили, что введение существенного ограничения (вплоть до запрета) передвижения СИМ по тротуарам целесообразно после создания инфраструктуры. Кроме того, анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал обоснованность повышения возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих СИМ для передвижения по проезжей части", - добавили в министерстве.
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