https://ria.ru/20241018/rossija-1978654926.html

Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ

Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ - РИА Новости, 18.10.2024

Минтранс рассказал о дискуссии про использование СИМ

Российские профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и МВД, на совещании в правительстве обсудили повышение до 16 лет возраста для поездки на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:21

2024-10-18T09:21

2024-10-18T09:21

общество

москва

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850689_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_afbd76530ccc2afef4540f8ad4eaed86.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и МВД, на совещании в правительстве обсудили повышение до 16 лет возраста для поездки на самокате по проезжей части, создание в городах специальных дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и возможность последующего запрета передвижения на них по тротуарам, следует из комментария Минтранса РФ РИА Новости. Там отметили, что массовое использование СИМ и их растущее число обуславливает необходимость корректировки и развития действующего регулирования. Для выработки единого комплексного подхода к регулированию в аппарате правительства прошло совещание с участием представителей Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, правительства Москвы и депутатов Госдумы. "На совещании обсуждался общественный запрос как со стороны пешеходов об ограничении движения СИМ по тротуарам, так и со стороны водителей об исключении их движения по дорогам. По результатам обсуждения определен приоритет создания в городах специальной инфраструктуры для СИМ (велодорожки)", - сообщили в Минтрансе РФ. Создание инфраструктуры, пояснили в министерстве, позволит устранить конфликты "пешеход - СИМ" и "СИМ – автомобиль". "При этом участники совещания отметили, что введение существенного ограничения (вплоть до запрета) передвижения СИМ по тротуарам целесообразно после создания инфраструктуры. Кроме того, анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал обоснованность повышения возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих СИМ для передвижения по проезжей части", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html

https://ria.ru/20240906/samokat-1971042498.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф