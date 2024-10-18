Биография Константина Ромодановского
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБывший руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский
Бывший руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский
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Российский государственный деятель Константин Олегович Ромодановский родился 31 октября 1956 года в Москве.
В 1980 году окончил Первый медицинский институт по специальности "Лечебное дело", в 1983 году – Высшие курсы КГБ СССР в Минске. Кандидат юридических наук (2004).
В 1980-1982 годы работал в НИИ судебной медицины, а также хирургом, был стажером в Московском уголовном розыске.
В 1982 году по собственной просьбе был принят на службу в КГБ СССР, где работал в разных подразделениях: в 5-м управлении (идеологическая контрразведка), в отделе по борьбе с организованной преступностью.
С 1992 года – в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. С 2000 года по 2001 год был первым заместителем начальника этого Управления.
С 2001 года – начальник Главного управления, с февраля 2005 года – начальник департамента собственной безопасности МВД России.
В 2005 году Ромодановский был назначен директором Федеральной миграционной службы (ФМС). 9 июня 2011 года указом президента России был переназначен директором ФМС в качестве гражданского лица.
2 августа 2012 года Константин Ромодановский был переназначен главой ФМС в связи с тем, что Федеральная миграционная служба, ранее подконтрольная МВД России, была переподчинена правительству РФ.
В августе 2016 года распоряжением премьер-министра России Константин Ромодановский был освобожден от должности руководителя Федеральной миграционной службы в связи с ее упразднением.
В последующие годы занимал должность помощника полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
18 октября 2024 года Константин Ромодановский скончался.
Константин Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции в отставке, был действительным государственным советником РФ 1-го класса.
Ромодановский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, Александра Невского, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" (2015).
Был отмечен Почетной грамотой правительства Киргизии. (2009) и Грамотой СНГ (2011).
Являлся почетным гражданином города Твери (2005).
Константин Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников