Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 18.10.2024 (обновлено: 16:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/rogov-1978767993.html
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ - РИА Новости, 18.10.2024
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ
Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:18
2024-10-18T16:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир рогов
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нашими войсками на Покровском направлении в районе Новоселидовки ликвидирован подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк", — сказал он. По словам Рогова, Степанюк отвечал за минно-взрывную подготовку военнослужащих. "Сколько на руках этого нациста крови? Сколько при его участии и обучении совершено терактов? Вопрос риторический. Подобная участь ждет каждого, кто будет воевать на нашей родной земле за интересы Запада", — добавил он.В среду Минобороны сообщило, что военные группировки "Центр" поразили украинских боевиков в районе Новоселидовки.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html
https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, владимир рогов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ

Рогов: ликвидирован подполковник центра спецопераций СБУ, готовивший подрывников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Нашими войсками на Покровском направлении в районе Новоселидовки ликвидирован подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
Вчера, 15:23
По словам Рогова, Степанюк отвечал за минно-взрывную подготовку военнослужащих.
"Сколько на руках этого нациста крови? Сколько при его участии и обучении совершено терактов? Вопрос риторический. Подобная участь ждет каждого, кто будет воевать на нашей родной земле за интересы Запада", — добавил он.
В среду Минобороны сообщило, что военные группировки "Центр" поразили украинских боевиков в районе Новоселидовки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала