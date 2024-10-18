https://ria.ru/20241018/rogov-1978767993.html

Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ

Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ - РИА Новости, 18.10.2024

Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ

Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:18

2024-10-18T16:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир рогов

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нашими войсками на Покровском направлении в районе Новоселидовки ликвидирован подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк", — сказал он. По словам Рогова, Степанюк отвечал за минно-взрывную подготовку военнослужащих. "Сколько на руках этого нациста крови? Сколько при его участии и обучении совершено терактов? Вопрос риторический. Подобная участь ждет каждого, кто будет воевать на нашей родной земле за интересы Запада", — добавил он.В среду Минобороны сообщило, что военные группировки "Центр" поразили украинских боевиков в районе Новоселидовки.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html

https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, владимир рогов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия, безопасность