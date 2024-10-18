https://ria.ru/20241018/rogov-1978767993.html
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ - РИА Новости, 18.10.2024
Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ
Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:18
2024-10-18T16:18
2024-10-18T16:52
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка ликвидировали в районе Новоселидовки на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нашими войсками на Покровском направлении в районе Новоселидовки ликвидирован подполковник центра специальных операций СБУ Руслан Степанюк", — сказал он. По словам Рогова, Степанюк отвечал за минно-взрывную подготовку военнослужащих. "Сколько на руках этого нациста крови? Сколько при его участии и обучении совершено терактов? Вопрос риторический. Подобная участь ждет каждого, кто будет воевать на нашей родной земле за интересы Запада", — добавил он.В среду Минобороны сообщило, что военные группировки "Центр" поразили украинских боевиков в районе Новоселидовки.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил о ликвидации подполковника центра спецопераций СБУ
Рогов: ликвидирован подполковник центра спецопераций СБУ, готовивший подрывников