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Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rogov-1978627788.html
Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой
Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой - РИА Новости, 18.10.2024
Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой
Появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:23
2024-10-18T01:23
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ. При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не готовится создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс. "Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве. Ядерное оружие на подконтрольных режиму Зеленского территориях станет большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Пока у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса", - сказал Рогов РИА Новости. При этом Рогов подчеркнул, что без покровительства и прямого участия Запада у режима Зеленского нет собственных возможностей для быстрого создания ядерного оружия.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978571600.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978548602.html
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украина, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой

Рогов: появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ.
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Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие
Вчера, 17:53
При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не готовится создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
"Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве. Ядерное оружие на подконтрольных режиму Зеленского территориях станет большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Пока у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом Рогов подчеркнул, что без покровительства и прямого участия Запада у режима Зеленского нет собственных возможностей для быстрого создания ядерного оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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