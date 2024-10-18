https://ria.ru/20241018/respublika-1978657456.html

В Республике Алтай введут туристический налог

В Республике Алтай введут туристический налог - РИА Новости, 18.10.2024

В Республике Алтай введут туристический налог

Туристический налог вводят в Республике Алтай со следующего года, его будут платить организации и физлица, предоставляющие места для временного проживания... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:43

2024-10-18T09:43

2024-10-18T09:43

туризм

республика алтай

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 18 окт – РИА Новости. Туристический налог вводят в Республике Алтай со следующего года, его будут платить организации и физлица, предоставляющие места для временного проживания людей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В правительстве региона состоялось совещание по подготовке к введению туристического налога на территории Республики Алтай. Данная мера вступает в силу с 1 января 2025 года. Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, притом лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения", - говорится в сообщении. Отмечается, что на старте размер такого налога будет составлять 1%, но не меньше 100 рублей. Постепенно его планируют увеличить до 5%. Решение о введении налога и льготах будут принимать муниципалитеты. "По подсчетам министерства экономического развития республики, новый налог принесет бюджету минимум 134,2 миллиона рублей за год", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240905/turizm-1970695088.html

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика алтай, новости - туризм