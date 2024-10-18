https://ria.ru/20241018/rbk-1978755665.html

Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров

Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров - РИА Новости, 18.10.2024

Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров

Проблему дефицита кадров в отраслях можно решить за счет высвобождения работников госсектора с помощью искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:34

2024-10-18T15:34

2024-10-18T15:34

экономика

даниил егоров

антон котяков

рбк (медиагруппа)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проблему дефицита кадров в отраслях можно решить за счет высвобождения работников госсектора с помощью искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на слова главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова."Мы видим, что у нас происходит на рынке труда. У нас в госсекторе работает много народу. И по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка", — заявил Егоров на посвященной цифровизации сессии Московского финансового форума.Глава ФНС считает, что пока роботизация и внедрение искусственного интеллекта не повлияли на ситуацию с количеством кадров в организациях, но отметил, что многие рабочие процессы в будущем станут цифровыми.Во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной: безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. А в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.

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экономика, даниил егоров, антон котяков, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф