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Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров
Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров - РИА Новости, 18.10.2024
Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров
Проблему дефицита кадров в отраслях можно решить за счет высвобождения работников госсектора с помощью искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:34
2024-10-18T15:34
2024-10-18T15:34
экономика
даниил егоров
антон котяков
рбк (медиагруппа)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проблему дефицита кадров в отраслях можно решить за счет высвобождения работников госсектора с помощью искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на слова главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова."Мы видим, что у нас происходит на рынке труда. У нас в госсекторе работает много народу. И по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка", — заявил Егоров на посвященной цифровизации сессии Московского финансового форума.Глава ФНС считает, что пока роботизация и внедрение искусственного интеллекта не повлияли на ситуацию с количеством кадров в организациях, но отметил, что многие рабочие процессы в будущем станут цифровыми.Во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ситуация на рынке труда остается стабильной: безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. А в некоторых сегментах экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий.
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экономика, даниил егоров, антон котяков, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
Экономика, Даниил Егоров, Антон Котяков, РБК (медиагруппа), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
Глава ФНС предложил решение проблемы нехватки кадров
РБК: глава ФНС предложил решить проблему кадров за счет госсектора