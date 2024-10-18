https://ria.ru/20241018/razvod-1978630539.html

В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей - РИА Новости, 18.10.2024

В ГД предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается обязать суд решать... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:21

2024-10-18T02:21

2024-10-18T02:39

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет проживать отдельно, на стадии развода. Если родители не договорятся самостоятельно и не представят на рассмотрение суда соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно", — сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящий момент для определения порядка общения с ребенком необходим отдельный судебный процесс, который занимает длительное время. При этом зачастую в этот период может происходить отчуждение ребенка от родителя, проживающего отдельно. По мнению автора, принятие данной инициативы обяжет суд решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода, и данная мера должна помочь избежать ситуации, когда родитель, с которым суд определил проживание несовершеннолетних детей после развода, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками. Также он поможет выбрать вариант, наиболее учитывающий интересы ребенка, который, помимо прочего, заключаются и в том, чтобы при разводе связь ребенка не нарушалась с обоими родителями и ближайшими родственниками. В правительство на отзыв был направлен законопроект, которым предлагается дополнить часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ о том, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение российского законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей несовершеннолетних составляет один год со дня совершения административного правонарушения. "Законопроектом давность привлечения к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ меняется с 2 месяцев на 1 год, что впредь не позволит злоупотребляющему своими правами родителю избежать ответственности за нарушение прав несовершеннолетнего ребенка, связанного с участием в жизни ребенка второго родителя, и увеличит возможное время установления факта административного правонарушения и привлечения к ответственности", — сказано в сопроводительных документах, которые также имеются в распоряжении РИА Новости. Как рассказал агентству Кузнецов, по его мнению, в России "глубокие проблемы" с соблюдением интересов детей на воспитание обоими родителями, и права отцов на участие в воспитании детей "на бумаге как бы есть, но в жизни отец после развода фактически бесправен". "Накануне Дня отца я считаю важным предпринять действия, которые хотя бы частично изменят ситуацию к лучшему. Предлагаемые мною изменения разумны, но, конечно, не достаточны. Поэтому вчера мы собрались в Госдуме и заслушали законодательные концепции о совместном воспитании после развода, разработанные отцовскими общественными организациями. Как показывает мировой опыт, именно совместное воспитание (совместная опека) сможет обеспечить права детей на отцовское воспитание, а также уменьшить число разводов и улучшить ситуацию в демографии", — отметил он.

https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html

https://ria.ru/20240905/brak-1767954916.html

https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

https://ria.ru/20240927/gosduma-1975114581.html

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